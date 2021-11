Confesercenti, Rossi, Varetto e Rosselli nella presidenza nazionale

Il presidente Confesercenti Modena Mauro Rossi, il presidente provinciale e nazionale di Federpubblicità Claudio Varetto () e il direttore provinciale Marvj Rosselli sono stati eletti nella nuova Presidenza Nazionale di Confesercenti. Significativo dunque il gruppo di Confesercenti Modena impegnato alla guida Confesercenti nei prossimi quattro anni, con un riconoscimento importante per l'apporto che l'associazione modenese ha sempre garantito a livello nazionale.'Ringraziamo per la fiducia - commentano Rossi, Varetto e Rosselli - che ci porta a continuare con determinazione il lavoro finora svolto. Guardiamo al futuro, favorendo l'innovazione e la sostenibilità della rete delle piccole e medie imprese che rappresentiamo'.I neo eletti collaboreranno con la Presidente Nazionale Patrizia De Luise, confermata all'unanimità dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.