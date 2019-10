Crisi Coop Alleanza 3.0: Giorgia Volpi nuova coordinatrice Rsu

Si è svolto ieri l’Attivo dei delegati e delle delegate di Coop Alleanza 3.0 di Modena che ha eletto Giorgia Volpi nel ruolo di coordinatrice delle Rsu del colosso della grande distribuzione che a Modena interessa 30 punti vendita tra supermercati e ipermercati e 2 sedi per oltre 2.500 addetti, di cui circa 1.200 iscritti alla Filcams Cgil.



'Giorgia Volpi precedentemente delegata dell’ipermercato Grandemilia e poi, successivamente della sede commerciale, assume l’incarico in una fase molto delicata che vede la categoria impegnata nelle gestione dell’accordo sottoscritto per gli esuberi di circa 700 impiegati delle sedi amministrative sul territorio nazionale e delle diverse problematiche emerse dalla fusione delle 3 cooperative (Coop Estense, Coop Adriatica e Coop Nord-Est) in poi, tra cui i dati di bilancio emersi nell’ultima gestione, l’organizzazione del lavoro e le relazioni sindacali - si legge in una nota della Cgil -. Nella stessa giornata di ieri, si sono svolte le elezioni anche del nuovo Esecutivo delle Rsu, andando così a completare il percorso di rappresentanza dei lavoratori di Coop Alleanza 3.0 della provincia di Modena avviato questa estate con l’elezione di ben 82 delegati della Filcams Cgil in Coop Alleanza 3.0 di Modena'.