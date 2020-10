Crollo dei fatturati nella galassia Legacoop, da domani in assemblea

A ottobre 2020, la perdita di fatturato delle cooperative associate a Legacoop Produzione e Servizi, dovuta al Covid, è stata in media del 17%, con punte superiori al 30% nel trasporto persone (-36,6%) e nella ristorazione (-33,7%) e effetti più contenuti nell'area pulizie, igiene e facility management che ha registrato un calo del 4,3% nei primi dieci mesi dell'anno. L'82% delle cooperative ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali.

Sono i dati di una analisi di Legacoop Produzione e Servizi, condotta su un campione di 155 cooperative, rappresentativo del 50% del fatturato complessivo delle associate e di oltre il 60% dell'occupazione.

L'emergenza sanitaria ha interrotto il ciclo positivo registrato nel biennio 2018-2019. Le 2400 cooperative associate, che danno lavoro a 154.000 persone (+2% nel 2019) di cui circa l'80% soci lavoratori, nel 2019 hanno sviluppato un valore della produzione di 16,53 miliardi di euro (+2,5% ).

Ripresa degli investimenti interni e strategie della cooperazione per superare la crisi dovuta a pandemia e lockdown saranno i temi al centro della prima Assemblea di mandato di Legacoop Produzione e Servizi, che si terrà in modalità online, in ottemperanza alle ultime disposizioni del governo in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

'La situazione delle imprese è estremamente delicata, occorre con urgenza mettere a terra gli investimenti annunciati dal governo. Bisogna passare dalle parole ai fatti, far ripartire il mercato interno, dare fiato alle imprese e sostenere il lavoro. Bisogna uscire dalla logica dei bonus, adatti alla fase più acuta della pandemia, e rimettere in moto l'economia reale del Paese - dichiara Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e Servizi - La cooperazione di lavoro e dei servizi è pronta a fare la sua parte, grazie alla capacità di dare una risposta integrata ai bisogni, a cominciare da sanità e scuola, e di tutelare la qualità del lavoro di soci e dipendenti e la coesione sociale delle comunità'.

L'Assemblea di Legacoop Produzione e Servizi si terrà il 27 ottobre 2020 e sarà aperta da una tavola rotonda online che vedrà la partecipazione di: Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Mauro Lusetti, presidente nazionale di Legacoop; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol; Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e candidato alla presidenza di Legacoop Produzione e Servizi.

Nella mattinata ci saranno i videomessaggi di saluto di Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti e di Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione.



Nella foto, Carlo Zini, Presidente Legacoop Produzione e Servizi