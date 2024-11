Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola: erogazioni per 1,7 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Documento Programmatico Pluriennale ha identificato le priorità d’intervento della Fondazione per il triennio 2025-2027 e il Documento Programmatico Previsionale ne ha definito le iniziative progettuali ed erogative per il 2025.

'Il percorso di elaborazione del DPT 2025-2027 si è svolto in modo partecipato e inclusivo – ha sottolineato Francesco Vincenzi, Presidente della Fondazione –, con il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni alla Fondazione, al fine di rispondere in maniera organica alle esigenze del territorio, tenendo anche conto degli interventi programmati da altri Enti e Istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà. La Fondazione, inoltre, nel rinnovare la governance, ha adottato modalità idonee ad assicurare, oltre che una adeguata rappresentanza di genere, una composizione che permetta la più efficace azione nei settori di intervento all’interno del territorio dell’Area Nord di Modena'.

E proprio il prossimo 5 dicembre i documenti saranno illustrati nel dettaglio ai rappresentanti degli Enti Pubblici dell’Associazionismo e ai principali stakeholder della Fondazione CRMIR.

'Il risultato finanziario complessivo del triennio 2022-2024, aggiornato al 30 settembre, è stato superiore all’obiettivo della Fondazione, con un incremento del 58% delle disponibilità per finalità istituzionali – ha dichiarato il Segretario Generale Cosimo Quarta –. Ciò consentirà nel prossimo triennio, in caso di scenari finanziari non conformi alle stime programmate nell’autunno del 2024, di utilizzare risorse accantonate negli esercizi precedenti nei Fondi per l’attività istituzionale'.

Nella foto il segretario Generale Cosimo Quarta e, seduto alla scrivania, il presidente Francesco Vincenzi