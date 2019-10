Fonderie Zarlati, allarme Fiom: nessuna base per accordo su dipendenti

'Nell'incontro svoltosi stamani tra azienda e sindacati, Fonderie Cooperative ha avanzato la richiesta di accordo per una procedura di licenziamento collettivo su basi esclusivamente volontarie per un numero tra le 14 e le 16 persone.

La Fiom Cgil ha ribadito che non ci sono le condizioni per siglare alcun accordo di questo genere. Infatti, per quanto si parli di esuberi volontari, l'intenzione aziendale di bloccare il turn over conferma la effettiva volontà di ridurre il personale nel quadro di un piano industriale che ribadiamo essere, a nostro parere, evanescente, aleatorio e poco credibile'.Lo segnala la Fiom CGIL al termine dell'incontro programmato con la proprietà aziendale per definire gli accordi riguardanti il futuro delle circa 70 unità di personale in servizio alle fonderie cooperative di via Zarlati, oggetto anche di un piano che entro il 2022, in virtù di un accordo firmato con il Comune, dovrebbe portare alla dismissione dell'impianto ed al trasferimento della produzione pesante in altra regione.