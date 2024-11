Formigine, 4 licenziamenti per soppressione mansione. Allarme Cgil

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quattro dipendenti con anzianità pluridecennale, di cui due ultra cinquantenni, si troveranno nel giro di pochi giorni disoccupati.

Con una decisione improvvisa rispetto a quanto prospettato dalla proprietà fino a poche settimane fa, la macchina da stampa offset che doveva essere spostata nel nuovo capannone dove si sta trasferendo tutta l’azienda, è stata invece venduta e di conseguenza sono ritenuti inutili i quattro stampatori che operano sulla macchina. Come purtroppo troppo spesso succede, la Golinelli Srl considera il lavoratore un costo e non una risorsa e un valore aggiunto per la competitività aziendale. La Golinelli Srl è da qualche anno che trova difficoltà sul mercato, ma non è licenziando che risolverà i suoi problemi di competitività. La Slc Cgil chiede di verificare la possibilità di ricorso ad un ammortizzatore straordinario, ma soprattutto di esplorare la possibilità di riqualificare i lavoratori e ricollocarli all’interno dell’azienda. Chiediamo alla Golinelli di ritirare i licenziamenti e sedersi al tavolo per un confronto con le parti sindacali. I lavoratori e il sindacato Slc Cgil valuteranno nei prossimi giorni quali iniziative mettere in campo per contrastare i licenziamenti decisi dall’azienda'.