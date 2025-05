Italpizza, finanziamenti per 58 milioni per innovazione di processo e prodotto

Italpizza spa, azienda leader nella produzione di pizze surgelate Made in Italy, ha concluso un accordo per complessivi 58 milioni di euro realizzato attraverso la sottoscrizione di contratti di finanziamento bilaterali perfezionati con UniCredit, che ha agito in qualità di Global Coordinator, Banco BPM, Bper e Cassa Depositi e Prestiti. Le operazioni, della durata di 10 anni, sono assistite da Garanzia SACE e rappresentano un passo strategico per sostenere la crescita industriale e il posizionamento competitivo a livello nazionale ed estero della società. L’operazione punta, infatti, a migliorare e potenziare l’efficienza e la capacità produttiva degli stabilimenti di Modena, Castelbelforte e Mortara, contribuendo allo sviluppo di un modello industriale all’avanguardia, in grado di rispondere con maggiore prontezza alle esigenze del mercato e agli standard tecnologici più avanzati. Fondata nel 1991, il Gruppo Italpizza è leader nella produzione di pizze, con un volume d’affari distribuito per il 60% sui mercati esteri in 58 Paesi; ha una capacità produttiva di oltre 460 milioni di pezzi l’anno, sia a marchio proprio che a marchio dei principali retailer al mondo.Si distingue sul mercato per un modello di business basato su una ampia gamma di tecnologie: fra queste, il core business è rappresentato dalla tecnologia premium che permette di replicare le modalità produttive della pizzeria tradizionale italiana in forma industriale, con un esclusivo processo artigianale che comprende una lievitazione degli impasti di oltre 24h, una stenditura e farcitura manuale del prodotto ed una cottura esclusiva nel forno a legna. I finanziamenti si inseriscono in un ampio piano di investimenti che ha l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva complessiva di 575 milioni di pizze nel 2028; e di realizzare un Polo logistico volto ad ottimizzare la distribuzione dei prodotti sul territorio nazionale e internazionale e sostenere la crescita continua dell’azienda nei prossimi anni. 'A nome di tutto il Gruppo Italpizza desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutto il team dei primari istituti di credito – UniCredit, Banco BPM, BPER e CDP – che ha contribuito all’operazione dimostrando piena fiducia verso il nostro piano di sviluppo industriale - ha dichiarato Andrea Bondioli, consigliere di amministrazione delegato e direttore generale del Gruppo Italpizza -. Questo finanziamento si inserisce nella più ampia strategia di crescita e sviluppo del nostro Gruppo: ci permetterà di garantire le risorse finanziare a supporto di tutti gli avanzamenti strategici previsti, dedicando sempre particolare attenzione al tema della ricerca e sviluppo – fondamentale per noi – e al raggiungimento di nuovi e sempre più ambiziosi obiettivi commerciali'.