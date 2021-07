La Borsa premia le aziende produttrici di vaccini Covid

Nel semestre appena concluso si registrano capitalizzazioni alle stelle e azioni con valori in qualche caso record. I grandi gruppi farmaceutici europei e statunitensi sono stati premiati dai mercati, almeno a guardare i produttori di vaccini, che gia' nel 2020 avevano contenuto l'impatto della crisi economica da Covid 19.L'americana, ad esempio, ha raggiunto circa 225,86 miliardi di dollari (191,9 miliardi di euro) di capitalizzazione,Le azioni valgono 40,35 dollari (+0,65%) e avevano avuto un picco l'8 dicembre 2020, a 42,56 dollari, coi primi carichi di vaccini prodotti con la tedescaQuest'ultimaDi inizio luglio è la notizia che questo vaccino protegga bene dalla variante Delta, ora la piu' sorvegliata. Recenti dati sui vaccinati in generale, dal Regno Unito, rilevano comunque meno ricoveri, anche per chi affronta la variante.Tra i big del settore. Ha chiuso la settimana a 286,43 euro (+10,3%) per azione, dopo uno sprint giovedi' a Wall Street, con l'entrata nell'indice S&P 500, toccando il record storico di 278,4 dollari. Tra le prospettive, l'uso della tecnologia a mRna, usata per il vaccino contro il Covid 19, anche contro influenza, Zika, Hiv e cancro.In netta crescitaLe stime degli analisti prevedono per il gruppo un semestre ai primi posti nelle vendite organiche e nell'utile per azione.