Massimo Bottura, dalle sue società ricavi annui da oltre 18 milioni

Nel 2023 il bistrot Franceschetta58 (con Franceschetta srl) e il tristellato Osteria Francescana, il ristorante Al Gatto Verde e le attività hospitality di Casa Maria Luigia, hanno realizzato ricavi aggregati per 18,8 milioni di euro e un Ebitda di 7,7 milioni. Il fatturato ha registrato una crescita del 3% rispetto all’anno precedente, così come l’Ebitda è incrementato del 2,5%.'Per l’anno in corso, lo chef si è posto l’obiettivo di rendere Casa Maria Luigia, premiata recentemente con tre chiavi Michelin, un albergo diffuso grazie all’aggiunta di otto camere, per un totale di 25 stanze - riporta la rivista -. A queste attività si aggiungono le partnership, non comprese nelle società sopra menzionate, come quelle di ‘Gucci Osteria da Massimo Bottura‘ a Firenze, Beverly Hills, Tokyo e Seoul e del Cavallino con Ferrari; La Bottega del Tortellante a Modena, punto vendita e degustazione che affianca il laboratorio di via Borelli, con l’obiettivo di supportare persone con autismo; e il format Torno Subito, che dopo Dubai e Singapore, è approdato a Miami qualche settimana fa'.