Modena, pratica per i 600 euro: Lapam ne trattiene 100. 'Una vergogna'

'La vergogna Lapam: per la richiesta del contributo dei 600 euro legato alla emergenza Covid del 2020, costo ben 100 euro. Queste sono le nostre associazioni?'A sollevare il tema del costo delle pratiche applicato dalle associazioni di categoria, in questo caso da Lapam Modena, sul servizio di richiesta dei contributi Covid è il segretario provinciale di Idea-Cambiamo Bruno Rinaldi.Rinaldi pubblica anche il dettaglio del rendiconto presentatogli da Lapam dal quale emerge come ben un sesto del contributo concesso dallo Stato sia andato alla associazione.'Senza vergogna, segretario Alberto Rossi e presidente Gilberto Luppiora dovrebbero dimettersi - attacca Rinaldi -. Ma possibile che nessuno dica mai nulla? Sono queste le associazioni che dovrebbero difenderci'.Un costo, quello applicato da Lapam, che indubbiamente ha inciso in modo clamoroso sull'aiuto (scarno) concesso dal Governo in un momento drammatico per le imprese e i cittadini, come spesso sottolineato dalla stessa Lapam.