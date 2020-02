Moody's migliora i rating di Bper Banca

L'agenzia internazionale di rating Moody’s ha rivisto al rialzo il rating stand-alone (Baseline Credit Assessment - BCA) di Bper Banca a ba2 da ba3 con l’outlook stabile. Al contempo il rating sul debito subordinato è migliorato a Ba3 da B1. Confermati il rating di lungo termine sui depositi e l'issuer rating rispettivamente a Baa3 e Ba3.

'L’azione di rating riflette l’opinione di Moody’s secondo cui Bper Banca presenta un profilo finanziario più solido anche a seguito dell’acquisizione e della successiva incorporazione di Unipol Banca che ha contribuito a rafforzare il network distributivo e a migliorare l’asset quality, creando al contempo opportunità per la realizzazione di sinergie di costo e maggiore redditività per il futuro' - afferma la banca in una nota.

“Accogliamo con soddisfazione la decisione di Moody’s di migliorare il rating stand-alone della banca che arriva al termine di un anno straordinario, durante il quale abbiamo lavorato contemporaneamente su più fronti e con una molteplicità di obiettivi da raggiungere - afferma Alessandro Vandelli, ad di Bper Banca -. Siamo riusciti nell’intento di combinare efficacemente una strategia di crescita del business con azioni volte a migliorare ulteriormente l’asset quality, lavorando al contempo sulla semplificazione della governance del Gruppo e sulle attività previste dal Piano industriale 2019-2021. La realizzazione delle numerose azioni strategiche, come rilevato anche da Moody’s, è stata accompagnata dal mantenimento di una posizione patrimoniale solida e da una soddisfacente redditività. Le prospettive per il 2020 sono positive sia in termini di crescita sia di risultato economico e ulteriori significativi progressi sono attesi con riferimento alla solidità patrimoniale e all’asset quality. E’ in questo contesto che ci sembra di poter inquadrare il miglioramento del giudizio di Moody’s e ci auguriamo che, insieme a tutte le azioni previste nel nuovo Piano industriale 2019-2021, possano essere solo un primo passo verso ulteriori progressi nella valutazione del merito creditizio della nostra Banca”.

Ecco nel dettaglio dei rating assegnati a Bper:

Short-term Deposit Rating: P-3

Long-term Deposit Rating: Baa3 con outlook “stabile”ù

Long-term Issuer Rating: Ba3 con outlook “stabile”

Senior Unsecured Medium-Term Note Program: Ba3

Subordinate Medium-Term Note Program: Ba3

Baseline Credit Assessment (“BCA”): ba2