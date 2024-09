Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel mirino degli inquirenti la commercializzazione di sementi da orto, in particolare di pomodori, peperoni e peperoncini. Le indagini si sono concentrate sulla vendita diLa prima fase dell'indagine, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della finanza, guidato dal colonnello Alessandro Langella,I semi venivano importati da paesi come Cina, India, Tanzania, Cile e Stati Uniti, confezionati con etichette che citavano nomi di prodotti tipici come il pomodoro San Marzano, il peperone quadrato d'Asti, il peperoncino calabrese e il pomodoro costoluto fiorentino. Le oltre 190 specie di semi coinvolti erano immesse in commercio senza alcun processo di trasformazione 'sostanziale', ingannando così i consumatori. Due responsabili delle imprese coinvolte sono stati denunciati per la commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di origine, per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.