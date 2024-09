Payback, nuovo incontro industria e politica a Mirandola, ma le soluzioni sono al palo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Confindustria Emilia Area Centro, Lapam Confartigianato e CNA organizzarono, presso la sede del Tecnopolo di Mirandola, un incontro con parlamentari e consiglieri regionali di tutti i partiti per confrontare possibili strategie normative per evitare le conseguenze disastrose sul sistema industriale biomedicale derivante del Payback sui dispositivi medici e sanitari forniti alle aziende pubbliche e alle regioni. Nodo cruciale non solo il meccanismo che prevede la restituzione, da parte delle aziende del comparto sanità, delle spese in eccesso effettuate dalle Regioni, ma soprattutto la retroattività del provvedimento che nella prima applicazione, disposta dal governo Draghi, ha previsto la restituzione delle somme del triennio 2015-2018.

Un incontro molto partecipato e ricco di un confronto di merito nel quale le aziende, trovando condivisione nelle forze politiche, avevano ribadito la necessità di abrogare la norma, e la politica un impegno per mettere mano alla normativa o abrogarla, eliminando o mitigando gli effetti retroattivi del payback, e modificando la normativa per il futuro, valutando anche l'ipotesi di procedere sulla scia di quanto già succede per il payback farmaceutico in vigore da tempo. E ciò anticipando e a prescindere da quello che sarebbe stato il parere della Consulta. In sostanza al di là degli effetti indiscutibili della sentenza della Consulta, la politica, riaffermando il proprio primato e il potere legislativo, si era impegnata ad elaborare uno strumento di legge capace da un lato di garantire i bilanci delle aziende sanitarie pubbliche ma anche i bilanci delle aziende.



Se non per il passato, quantomeno per il futuro. Purtroppo, ad oggi, tale impegno, assunto, 9 mesi fa, sembra essere rimasto lettera morta. Almeno stando alle conclusioni tracciate sull'incontro dalle stesse associazioni di categoria, che di fatto non si discostano più di tanto da quelle emerse a conclusione dell'incontro del dicembre 2023



“La questione ha una sola soluzione - si legge da comunicato finale: l’abrogazione della norma, palesemente iniqua e potenzialmente in grado di pregiudicare il funzionamento delle strutture sanitarie regionali e nazionali”: Una posizione, quella delle associazioni di categoria, basata su due considerazioni:

La prima, di ordine economico, fa riferimento all’assurda pretesa di chiedere alle imprese un rimborso sulle maggiori spese sostenute dalle regioni. È inaccettabile – scrivono Cna, Lapam e Confindustria Emilia Area Centro – che le aziende, dopo aver partecipato ad appalti fissando prezzi in base a ben determinati parametri, ora si trovino costrette a pagare somme impreviste, peraltro a bilanci già chiusi, su costi non di loro competenza.

La seconda è una conseguenza: quella che, dopo una simile decisione, le aziende non vendano più al Sistema Sanitario o che aumentino i prezzi in previsione di future pretese.

“Il combinato disposto di queste due situazioni – affermano le Associazioni – è esplosivo, ovvero la possibilità che le multinazionali, traino del settore, decidano di delocalizzare la propria attività. Una eventualità che sarebbe un colpo tremendo per il territorio e per l'intera filiera delle micro e piccole imprese locali, che cancellerebbe l’impegno profuso dopo il sisma per garantire la ricostruzione degli stabilimenti coinvolti'



'Tutte le parti politiche presenti all’incontro - si legge nella nota conclusiva - hanno dimostrato ampia apertura comprendendo le evidenze poste dalle Associazioni e garantendo il loro impegno per definire – finalmente – questa questione.

Una disponibilità apprezzabile, che però non mitiga le preoccupazioni per questa norma, da superare definitivamente per ripristinare la corretta dinamica degli scambi commerciali tra imprese e sistema sanitario nazionale'



Sul fronte politico, come detto, gli impegni lanciati 9 mesi in forma bipartisan non hanno portato sostanzialmente a nulla di concreto con il PD, rappresentato dal consigliere regionale Palma Costi, dal consigliere regionale Luca Sabattini e dai parlamentari Stefano Vaccari e Andrea De Maria, che ha presentato oggi un proposta di legge per “L’abolizione retroattiva del meccanismo di payback per le aziende produttrici e di commercializzazione di dispositivi medici, con effetto a partire dal 1° gennaio 2015, con l’impegno a garantire le necessarie coperture al Servizio Sanitario Nazionale al fine di far fronte ai mancati introiti delle Regioni”.