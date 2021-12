'Sanzioni per rifiuto Bancomat, no accanimento contro le Partite Iva'

Per Confesercenti Modena l'emendamento al Decreto Legge Recovery, che introduce una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per chi non accetta pagamenti in moneta elettronica 'di qualsiasi importo' è del tutto inopportuno. In particolare sono ancora troppo onerose le commissioni sui piccoli pagamenti e non sono state ancora mantenute le promesse recenti di un taglio delle commissioni sulle micro-transazioni. Uno ‘sconto' che, a quanto pare, è stato dimenticato.'La strada dell' obbligo - afferma Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena - limita la libertà di impresa ed introduce un ulteriore aggravio per le imprese mettendo in difficoltà le piccole attività del commercio e dei servizi che sono caratterizzate da margini risicati: come d esempio i distributori di carburanti, i tabaccai, i bar, proprio in un momento in cui la spesa delle famiglie nei negozi ristagna'.'Per favorire ulteriormente la diffusone della moneta elettronica, finalità condivisa dalla nostra Associazione, si deve agire abbassando i costi di esercizio delle moneta elettronica per le imprese e per le famiglie. A partire dai pagamenti sotto i 50 euro, che dovrebbero essere completamente esenti da commissioni', conclude Mauro Rossi.