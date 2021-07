'Silk Faw a Reggio Emilia? Serviranno diversi anni'

Tempi lunghi per 'vedere' l'investimento automotive della joint venture americana-cinese Silk Ev-Faw a Reggio Emilia ( qui l'articolo ). 'Loro la fanno facile, ma passeranno anni prima che producano la prima auto qui in Emilia... è una questione complessa, diciamo. Hanno intenzione di promuovere un network di know-how, usando quello che già c'è nel settore e nel territorio. Per noi è sicuramente una sfida, oltre che un'opportunità. L'obiettivo vero è quello di consolidare la nostra Motor Valley, perché nessuno ce ne porti via qualche pezzo'. Parola di Andrea Pontremoli, amministratore delegato e socio della parmense Dallara Automobili, che ne parla nel corso della prima giornata della terza edizione del Motor Valley Fest a Modena. L'investimento Usa-Cina può rappresentare dunque anche un'insidia dal punto di vista della concorrenza per i produttori emiliani nel mondo? È uno dei temi del convegno inaugurale del Fest in Accademia militare. Pontremoli, osservatore privilegiato perché con la sua Dallara collabora alla realizzazione futura dell'auto smart S9, la prima supercar ibrida annunciata Silk Ev-Faw con Walter Da Silva a capo del design, invita comunque a non considerare cinesi e statunitensi una minaccia: 'Da parte nostra stiamo progettando l'aerodinamica e ora anche altre parti della vettura, è una grande opportunità. Più in generale, l'investimento è un riconoscimento mondiale della Motor Valley emiliana. Ci porta a investire dove non investiamo, dobbiamo riconoscere che qui sull'elettrico finora non abbiamo investito tanto. Questo ci deve trainare'.Anche per Claudio Domenicali, numero uno di Ducati, l'operazione Silk Ev-Faw offre di fatto 'una grande chance: il player nuovo obbliga ognuno di noi a far meglio di prima, per formare nuovi e validi talenti' in grado di competere bene nel mercato dei prossimi anni. Più sull'occupazione, aggiunge Stephan Winkelmann di Lamborghini: 'Al nuovo player serviranno 1.000 persone. Le prenderanno dal territorio, quindi bisognerà essere ancora più 'bravi' sulle nostre maestranze'. In ogni caso, dal punto di vista della sfida competitiva, 'i nostri brand pazzeschi in Emilia e la nostra passione faranno la differenza comunque', per dirla con il responsabile Prodotto di Maserati, Francesco Tonon. Apprezza l'operazione Faw-Silk, anche se non ricade nel 'suo' territorio, il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi: 'Significa che come territorio emiliano siamo atrattivi, sia nell'automotive sia nelle altre filiere, e che lavoriamo davvero a livello internazionale. Le nostre 3.500 imprese associate tra Bologna, Modena e Ferrara non a caso contano 2.000 sedi nel mondo. La joint venture ha scelto l'Emilia sia per il suo expertise sia per il suo personale. La Motor Valley proviene dalla nostra storia e oggi - assicura Caiumi - è diventata una certezza'.