Turismo, riviera romagnola da grandi numeri, oltre il 2019

Sulla riviera romagnola 'sarà una stagione di grandi numeri, quando alla fine faremo i conti si arriverà a numeri forse addirittura superiori all'estate 2019', l'ultima pre-Covid. La previsione è dell'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, che ne ha parlato oggi a Bologna durante la presentazione del Cersaie 2021. L'assessore mostra fiducia anche rispetto alle possibili conseguenze sanitarie della movida nelle località di villeggiatura.Anche il governatore regionale Stefano Bonaccini sottolinea il buon andamento della stagione turistica, al mare ma anche in montagna. 'sottolinea Bonaccini. Il quale, a proposito dell'avanzata della variate Delta, ricorda che 'di casi ne abbiamo pochi in numeri assoluti in Emilia-Romagna e li stiamo sequenziando uno ad uno'. L'incidenza è invece del tutto in linea con la media nazionale, poco superiore al 20%.