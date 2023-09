'Ripristinare i voucher, utili strumenti per regolare le prestazioni a chiamata'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E oggi l'impossibilità di avere i 'vecchi' ma comodi voucher di conseguenze ne ha.Il video, diventato virale, del ragazzo di Modena che a fine serata ha contestato i 20 euro per sei ore di servizio con il referente di un ristorante del centro città, ha riattivato, solo per un giorno, le reazioni politiche ed istituzionali. Ma l'occasione dell'attenzione mediatica è stata colta dal piano politico per rilanciare soprattutto il tema del salario minimo. Un tema certo di attualità ma che poco centra rispetto a quello dei compensi (se così li possiamo chiamare), in nero. Perché di questo, in quel video, si tratta. Un lavoro nero, nemmeno valutabile in termini di salario minimo e tantomeno di tutela contrattuale. Nel momento in cui il contratto, appunto, non c'è. E' non è offrendo 50 euro anziché 20, per evitare ulteriori discussioni, denunce, o perché semplicemente ci si accorge di essere ripresi con telefonino, che il problema si risolve.

Perché il tema, che dovrebbe essere al centro dell'agenda politica non solo nelle note stampa di un giorni, è chiedersi perché quelle situazioni avvengono, e quali le condizioni per evitarli. In quel video non c'è solo la sacrosanta denuncia di un ragazzo ma emerge anche una difficoltà che, pur nelle doverose distinzioni, e lungi da giustificare comportamenti scorretti e illegali, riguarda anche i titolari o i gestori di attività di ristorazione. Le cui esigenze sempre maggiori di flessibilità non trovano, o trovano sempre meno, adeguata risposta nella normativa vigente. Che troppo spesso, soprattutto in certi settori, limita e ostacola anziché agevolare. Di questo abbiamo parlato, raggiungendolo nel suo ufficio di Modena, con Daniele Cavazza, Direttore Confesercenti Area Modena, partendo da una domanda: quali possibilità sono oggi a disposizione di un ristoratore per gestire, in modo regolare, prestazioni di servizio estemporanee, una tantum o per poche ore e quindi evitare situazioni come quelle documentate in quel video?



'Diciamo da tempo che serve maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro, soprattutto in un settore come quello della ristorazione. I voucher ci sono ancora ma sono troppo burocratizzati e sottoposti a regolamenti troppo rigidi. Nella prima versione potevi acquistare un carnet e utilizzarli nel momenti del bisogno. Anche solo per una prestazione, una tantum, per una persona. Oggi non è più cosi.



E i contratti a chiamata?

'Ci sono, e il nostro richiamo principale è quello all'applicazione dei contratti, ma ciò richiede comunque una assunzione di quella specifica persona al di la che poi se ne abbia realmente bisogno. Ciò comporta incombenze fiscali e spese di gestione, anche se non lo si utilizza'.





Pare di capire che per agire all'interno di una cornice di legalità, ad esigenze contingenti ed improvvise di personale, gli spazi di manovra sono scarsi

'Si, in caso di picchi di lavoro o assenza di personale immediata e temporanea magari a fronte di molte prenotazioni per esempio per una serata, diventa difficile agire in maniera funzionale alle esigenze organizzative come quelle di un ristorante. Noi proponiamo di ritornare ai voucher prima maniera, da attivare immediatamente, strumenti capaci regolamentare anche questa zona grigia di lavoro nero che il video del ragazzo ha dimostrato, purtroppo, esistere ancora'.



Nei giorni scorsi la vostra associazione ha richiamato l'importanza all'applicazione dei contratti. Quale è il messaggio che lanciate ai vostri associati, e non solo, di fronte a situazioni come quella emersa dal video?

Chiaramente come associazione firmataria dei contratti di lavori, ai e dai nostri associati chiediamo e ne pretendiamo il massimo rispetto, ma è necessario affermare che un settore come quello della ristorazione ha esigenze ben diverse e particolari, più difficili da gestire, variabili anche da una ora all'altra, rispetto per esempio a quelle del manifatturiero'.



C'è il tema della formazione e della preparazione del personale, altro aspetto richiamato dalla vostra associazione proprio a commento del video.

'Si bisogna essere consapevoli che nel momento in cui le imprese richiedono molta manodopera specializzata e professionalmente preparata, la tendenza è quella di tenersele strette, magari anche pagandole di più rispetto al minimo salariale previsto. E ciò avviene anche da parte di imprenditori che investendo risorse sulla propria attività sul personale e facendo fronte a spese e costi sempre più pesanti, capita spesso che non arrivino nemmeno a guadagnare loro quei tre euro all'ora'.



Gianni Galeotti