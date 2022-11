Venier (Snam) rassicura: 'Gas sarà sufficiente per inverno'

Rispetto alla disponibilità di gas per l'inverno, alla luce dello stop - o forte riduzione - dei flussi di gas dalla Russia, 'per il prossimo inverno, guardando al ruolo degli stoccaggi, se consideriamo un inverno 'normale' con un picco della domanda a gennaio da 340-350 milioni di metri cubi al giorno, con tutto il gas che abbiamo negli stoccaggi la quantità dovrebbe essere ampiamente sufficiente'. Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, lo dice nella conference call con gli analisti seguita alla diffusione dei risultati di 9 mesi.'Se l'inverno dovesse essere più rigido, invece, dipende se il picco si verifica a gennaio o febbraio, per via della pressione degli stoccaggi che è piu alta a gennaio che a febbraio', spiega Venier. Ciò accade in relazione alla quantità di gas che si trova nello stoccaggio, ma 'visto che gli stoccaggi sono davvero molto pieni possiamo garantire una overperformance', segnala l'ad Snam, e 'per garantire la pressione a gennaio abbiamo introdotto il reverse flow per prima volta in novembre e dicembre, per mantenere alta la pressione in gennaio', quindi attingendo e contemporaneamente rifornendo le riserve.Inoltre, 'aumentiamo la capacità del rigassificatiore galleggiante OLT', la FRSU a largo delle coste di Livorno, 'da 3.7 a 5 miliardi di metri cubi', conclude Venier, 'abbiamo già ottenuto l'autorizzazione locale (dalla Regione Toscana, ndr) e aspettiamo quella nazionale, che crediamo di poter ottenere entro fine anno'.