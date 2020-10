Modena, seconda ondata Covid: dalla falsa retorica alla cruda verità

Abbiamo davanti mesi difficili.I contagi - al di là della polemica sul numero di tamponi - aumentano, rendendo complicata la vita nelle scuole, nelle famiglie e nelle case per anziani, piegando attività economiche già in ginocchio, costringendo molte aziende alla chiusura e mettendo alla prova la tenuta psicologica di tante persone.Ma una cosa positiva nella seconda ondata del virus c'è. Ed è proprio che è seconda, che arriva cioè dopo la prima e dalla prima tutti possiamo trarre insegnamento. Possono trarre insegnamento i giornalisti, evitando drammatizzazioni inutili ed eccessive. Possono trarre insegnamento gli amministratori, evitando sovraesposizioni social, ma anche prolungate e strategiche assenze. E possono trarre insegnamento i cittadini, mettendo in campo ognuno nel proprio campo buon senso e responsabilità.Il tempo degli arcobaleni è finito e si apre quello della consapevolezza. La consapevolezza che purtroppo non andrà tutto bene, nè a livello economico nè a livello sanitario, ma che in fondo mai nella vita 'va tutto bene'. Ci saranno drammi da superare e una convivenza da ricostruire, molti - alla fine di questa pandemia - dovranno inventarsi un nuovo lavoro. Alcuni ce la faranno e altri no. La retorica del 'ce la faremo anche stavolta e saremo più forti di prima', non varrà per tutti e tanto vale abbandonarla. Nessuno si riscoprirà migliore, ma tutti come in ogni crisi avranno l'opportunità di scoprire qualcosa, bello o brutto che sia.I violini, le canzoni ai balconi, le donazioni sponsorizzate da aziende con tanto di foto ricordo a favor di flash, finanche le raccolte fondi, lasciano così spazio alla verità nella sua crudezza, ma anche nella sua semplicità. Ora è proprio impossibile non ascoltare le banali verità del bimbo di Andersen.La verità dei numeri sanitari. A Modena nella prima ondata nelle cra sono morti complessivamente 161 anziani (4,9% del totale). Una strage che va evitata ad ogni costo. Soprattutto alla luce dei già numeri contagi registrati in queste ore.La verità della economia. A Modena stando ai dati Confcommercio il 70% delle imprese ha azzerato il fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio. Queste realtà economiche senza aiuti, davanti a una seconda ondata, rischiano di chiudere. Servono misure concrete: a livello locale il Comune di Modena non può pensare di non agire con agevolazioni fiscali. Ricordiamo che nella prima ondata la giunta non si degnò nemmeno di posticipare la rata Imu.La verità di una realtà amministrativa e politica finora incapace di ammettere i problemi enormi da essa stessa creati nei decenni, incapace di aprirsi al dialogo e alla partecipazione vera. E' impensabile pensare di affrontare con la stessa chiusura i prossimi mesi. Impensabile non mettere mano a un trasporto pubblico indecentemente sovraffolato. Impensabile continuare sulla strada della privatizzazione del welfare e della scuola. I soldi che - si spera - arriveranno dall'Europa andranno investiti con trasparenza e con logiche diverse dal passato.Le sfide sono queste, senza sottofondi musicali e senza pacche di gomito.Non siamo ontologicamente più bravi o più forti di altri. Non ci sono eroi e quelli che sono stati chiamati così nella prima ondata sono stati dimenticati talmente in fretta da aver reso quella definizione ancor più ipocrita.Possiamo però provare tutti a fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto sinora, sapendo che potremmo non riuscirci.Sì, abbiamo davanti mesi difficili. Meglio dirlo con chiarezza.