Al Novi Sad come se nulla fosse successo: che cosa siamo diventati?

A pochi metri, passi. Impressionante, desolante. Così come oggi, senza nessuno a fermare il mondo, la città anche solo per un attimo, simbolico ma vero.Per dire, fermi tutti. Per un minuto, per un ora, non importa, ma fermiamoci. Anche solo per il tempo di quell'applauso che il sindaco, al vertice di quel sistema dell'accoglienza governato e coordinato dal Comune dal quale quel ragazzo era stato preso in carico, stava contestualmente tributando ad Elly Schlein. Chissà se ha pensato che quello street food, quella musica ad accompagnare quel teatro dell'indifferenza che si stava consumando al Novi Sad, avrebbe potuto fermarlo, almeno un minuto. Perché se ci abituiamo a questo, a rimuovere questo, allora che cosa rimane? Che esempio diamo ai ragazzi, ai nostri figli? Cosa siamo se non ci fermiamo davanti alla morte di un ragazzo accoltellato in strada in piano giorno, nella nostra città, e non riflettiamo insieme su quanto è successo.

Un ragazzo è morto, aveva solo sedici anni! E' morto senza avere vicino a lui nessuno. Né mamma, né papà, perché qui è arrivato solo e quella Modena che lo ha accolto, che se ne è fatta moralmente ed istituzionalmente carico, come dovrebbe fare un buon padre, doveva non solo sostenerlo ma garantirne la sicurezza e oggi, come ieri, non può lasciarlo solo.

Sarebbe stato giusto ricordarlo, oggi, con un gesto comune e condiviso. Tante persone si sono stupite non sia successo. Per un attimo, un attimo solo. Per fermarsi e pensare a lui. Non al fatto di cronaca, non ai controlli, non alla gara delle note stampa politiche e a quelle istituzionali dove, soprattutto in queste ultime, dobbiamo dirlo, l'umanità è sembrata scomparsa, quesi cancellata, quasi nella fretta di volere fissare e derubricare questo fatto socialmente ed istituzionalmente devastante a mero fatto di cronaca al quale fornire una risposta solo in termini di maggiori controlli e di ordine pubblico. E' morto un ragazzo, di 16 anni, accoltellato. Ce ne vogliamo rendere conto e ricordarlo insieme? O no? Perché non solo poteva essere nostro figlio, ma era ed è figlio di tutti



Gi.Ga.