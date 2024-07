Venturelli e Zanca assessori e guide di partito: Mezzetti smentito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Insomma, parole chiare e rimaste stampate nel video registrato: chi ha incarichi politici deve dimettersi se farà l'assessore. Con anche l'avverbio rafforzativo: 'evidentemente'.Ma evidentemente le parole del primo cittadino alle orecchie dei suoi assessori contano come un ventilatore in una giornata afosa. Nulla.Perchè Federica Venturelli non ha dato alcun segnale di volersi dimettere dalla guida del Pd cittadino (anche ieri sera alla segreteria cittadina non ne ha fatto cenno), un ruolo che è fondamentale lei ricopra soprattutto per l'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, già in corsa per le Regionali.

Per Muzzarelli la Venturelli è una garanzia e così la Venturelli resta la leader Pd, in barba a Mezzetti.

Ma il problema non riguarda solo la Venturelli. Anche l'assessore Paolo Zanca ha risposto picche all''evidentemente' di Mezzetti. E' vero che Zanca di Azione è commissario e non segretario, ma si tratta di una questione di lana caprina. Zanca resta contemporaneamente il riferimento di Azione e assessore, come da nota odierna (qui).

L'unico a rispettare l'indicazione del sindaco è stato l'ex segretario provinciale Pd, Roberto Solomita. Quando mantenere la parola è una eccezione...

Giuseppe Leonelli