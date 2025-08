Camion contro un'ambulanza in A1, morti due soccorritori e il paziente a bordo

Gravissimo incidente sull’A1 fra Arezzo e Valdarno. Un incidente ha coinvolto un caravan, un camion, tre auto e un’ambulanza causando tre morti e 15 feriti, di cui uno in codice rosso. I morti sono proprio i passeggeri a bordo dell’ambulanza: il paziente trasportato e i due soccorritori. I due volontari sono Gianni Trappolini di 56 anni e Giulia Santoni di 24, il paziente aveva 75 anni e non si conoscono ancora le generalità.

Stando alle prime ricostruzioni, a causare l’incidente sarebbe stato un Tir che ha invaso la corsia opposta.

La tragedia viene commentata in una nota dal governatore della Toscana, Eugenio Giani (foto suo profilo Facebook): 'Esprimo il più profondo cordoglio della Regione ai familiari delle vittime e rivolgo un pensiero commosso ed un abbraccio a tutta l’organizzazione della Misericordia di Terranuova Bracciolini, così pesantemente colpita da questa tragedia'.

Giani precisa che “è stato subito attivato il sistema regionale per le maxi-emergenze sanitarie con l’uso di mezzi, personale e ben due elicotteri dell’elisoccorso regionale, Pegaso 1 e Pegaso 3. Sul posto anche Vigili del Fuoco e forze dell’ordine”.

Tutti i feriti, sottolinea ancora il presidente della Regione, 'sono in cura nei nostri ospedali e siamo loro vicini, ma inevitabilmente il nostro pensiero è per le tre persone decedute, il paziente a bordo dell’ambulanza e i due soccorritori, coinvolti dall’incidente mentre stavano svolgendo il loro prezioso servizio di volontariato sanitario. Una tragedia nella tragedia'.