Effetto referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Due dimissioni al ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – afferma Delmastro in una nota -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

E anche Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni. Ricopriva la carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia dal 19 marzo 2024.

Foto Italpress