Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Effetto referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Effetto referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi

La sconfitta referendaria causa le prime vittime nel Governo Meloni

1 minuto di lettura

Due dimissioni al ministero della Giustizia: il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – afferma Delmastro in una nota -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

E anche Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni. Ricopriva la carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia dal 19 marzo 2024.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, i promotori di Dig Festival: 'Grazie a scoop su Delmastro spallata per il No'

Modena, i promotori di Dig Festival: 'Grazie a scoop su Delmastro spallata per il No'

'Scandalo Delmastro: le frequentazioni del cerchio magico della Meloni sono un problema per l'Italia'

'Scandalo Delmastro: le frequentazioni del cerchio magico della Meloni sono un problema per l'Italia'

Da Delmastro carne di prima scelta

Da Delmastro carne di prima scelta

Articoli più Letti Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Mossa pre-referendum della Meloni: taglio delle accise per solo 20 giorni

Mossa pre-referendum della Meloni: taglio delle accise per solo 20 giorni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Il cielo oltre la stanza: è morto a 91 anni Gino Paoli

Il cielo oltre la stanza: è morto a 91 anni Gino Paoli

Referendum giustizia, vince il No. Sconfitta la linea del Governo Meloni: la riforma non passa

Referendum giustizia, vince il No. Sconfitta la linea del Governo Meloni: la riforma non passa

Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi: 'Molla la camicia verde, vergogna'

Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi: 'Molla la camicia verde, vergogna'

È morto Umberto Bossi, il Padre della Lega Nord aveva 84 anni

È morto Umberto Bossi, il Padre della Lega Nord aveva 84 anni