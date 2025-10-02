Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’

Nato, Rutte: 'Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma'

‘Siamo tutti sul fronte orientale, non solo l’Estonia, la Polonia o la Romania’

“Siamo tutti in pericolo. I più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra. Hanno 5 volte la velocità del suono. Non possono essere intercettati con i nostri sistemi antimissili tradizionali, perciò sono un gravissimo pericolo. Significa che siamo tutti sul fronte orientale, non solo l’Estonia, la Polonia o la Romania. Ma anche l’Italia”. A dirlo al Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, il segretario generale della Nato, Mark Rutte.
“Putin può davvero attaccare l’Europa o la Nato? Dobbiamo stare estremamente attenti, è già il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo. Potrebbe effettivamente rappresentare una minaccia credibile per la Nato, come hanno sottolineato alcuni colleghi europei”, ha aggiunto Rutte. “Se si fosse reso necessario, le forze Nato avrebbero potuto fare molto di più per abbattere questi jet d’abbattimento” russi.
Il ruolo dell‘Italia nel supporto all’Ucraina “è cruciale: il vostro presidente del Consiglio è un leader internazionale di grande caratura, rispettato negli ambienti governativi di tutto il resto del mondo, tra i quali ed è molto importante, quello di Washington, dal presidente americano. L’Italia ha supportato l’Ucraina dal primo giorno”, ha concluso Rutte.
