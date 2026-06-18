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Autocisterna in fiamme al casello di Riccione, colonna di fumo visibile da chilometri

Autocisterna in fiamme al casello di Riccione, colonna di fumo visibile da chilometri

Nell'incendio originato, presumibilmente, dal liquido infiammabile disperso sull'asfalto sono rimasti coinvolti tre veicoli

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È di tre veicoli convolti - una autocisterna che trasportava liquido infiammabile e due auto - il bilancio di un vasto incendio divampato poco dopo le 12 a pochi metri dal casello autostradale di Riccione sulla A14.

Le fiamme generate dal rogo dell'autocisterna, che si sarebbe ribaltata perdendo il carico, hanno dato vita a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e dai parchi tematici come Aquafan e Oltremare che si trovano sulla collina proprio di fronte alla stazione autostradale che è stata chiusa dalle 12.30 in entrambe le direzioni.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Nell'incendio originato, presumibilmente, dal liquido infiammabile disperso sull'asfalto sono rimasti coinvolti tre veicoli: l'autocisterna e due automobili. I conducenti delle due macchine, a quanto si è appreso, sono rimasti illesi mentre l'autista dell'autocisterna è rimasto ferito in maniera non grave.

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