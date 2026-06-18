Autocisterna in fiamme al casello di Riccione, colonna di fumo visibile da chilometri

È di tre veicoli convolti - una autocisterna che trasportava liquido infiammabile e due auto - il bilancio di un vasto incendio divampato poco dopo le 12 a pochi metri dal casello autostradale di Riccione sulla A14.

Le fiamme generate dal rogo dell'autocisterna, che si sarebbe ribaltata perdendo il carico, hanno dato vita a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e dai parchi tematici come Aquafan e Oltremare che si trovano sulla collina proprio di fronte alla stazione autostradale che è stata chiusa dalle 12.30 in entrambe le direzioni.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Nell'incendio originato, presumibilmente, dal liquido infiammabile disperso sull'asfalto sono rimasti coinvolti tre veicoli: l'autocisterna e due automobili. I conducenti delle due macchine, a quanto si è appreso, sono rimasti illesi mentre l'autista dell'autocisterna è rimasto ferito in maniera non grave.