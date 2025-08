'Mamma, aiutami, ho avuto un incidente': ma è una truffa. L'inquietante telefonata con la voce (finta) della figlia

Un episodio inquietante quello accaduto due giorni fa a una signora modenese, vittima di un tentativo di truffa telefonica sofisticata e potenzialmente devastante. Sotto l'aspetto economico e psicologico. Tutto è iniziato con una chiamata al telefono fisso, alla quale la donna ha risposto trovandosi improvvisamente di fronte alla voce, apparentemente autentica, di sua figlia in lacrime.'Era la sua voce, l’intonazione era esattamente quella con cui mi chiama ‘mamma’. Piangeva e mi chiedeva aiuto, diceva di aver avuto un incidente”, racconta la signora ancora turbata. “È stato terribile, per un attimo ho pensato fosse vero'.La telefonata ha preso una piega ancora più inquietante quando, dopo pochi secondi, la voce ha pronunciato la frase: “Mamma, ti passo il carabiniere”, per poi lasciare spazio a un uomo che, con tono autoritario ma poco credibile, le intimava di mantenere la calma. È stato in quel momento che la donna ha iniziato a sospettare qualcosa. 'Ho sentito qualcosa che non andava. Non solo per il tono dell’uomo, che mi sembrava finto, ma anche perché avevo appena sentito mia figlia al cellulare pochi minuti prima. Ho avuto come un campanello d’allarme. Poi la telefonata insolita sul numero fisso di casa, e non sul cellulare che era acceso e con il quale avevo parlato con lei fino a qualche minuto prima'.E proprio quel dubbio le ha permesso di non cadere nella trappola.'Ho iniziato a insultare l’uomo, gli ho detto che doveva vergognarsi. Se al mio posto ci fosse stata una persona più fragile o più anziana, avrebbe potuto davvero crederci. In quei momenti ti senti disorientata, è una cosa bruttissima. Chiunque, sentendo la voce del proprio figlio o di un parente che gli annuncia un fatto grave in cui è stato coinvolto rischia davvero di perdere la ragione e la lucidità' - aggiunge.Poi la svolta. La reazione della vittima ha però innescato un altro comportamento inquietante da parte del truffatore. 'Ha iniziato a offendermi a sua volta e poi ha detto che sapeva dove abitavo. A quel punto ho capito che avevano preso il mio nome e indirizzo dall’elenco telefonico, proprio grazie al numero fisso'.La donna ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che da tempo sono impegnate in attività di prevenzione e contrasto alle truffe telefoniche, spesso rivolte a persone anziane. Ma in questo caso, ciò che rende l’episodio particolarmente allarmante è l’uso verosimile della voce della figlia, imitata in modo quasi perfetto.'Ho pensato all’intelligenza artificiale.Forse bastano pochi secondi di audio per ricreare una voce. È una cosa inquietante, bisogna stare attentissimi. Quando senti tua figlia al telefono che ti chiede aiuto, è difficile non crederci, anche se razionalmente capisci che qualcosa non torna'.La signora lancia un appello: 'Queste storie vanno raccontate. Bisogna fare attenzione, parlarne, avvisare amici e parenti. E soprattutto denunciare: questi criminali non devono farla franca'.Gi.Ga.