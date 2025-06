Nonantola, carabinieri ritrovano e salvano 80enne scomparso

Nella mattinata di ieri i carabinieri hanno rintracciato un anziano, la cui scomparsa era stata denunciata nella serata di giorno precedente. L’uomo, 80enne di San Cesario sul Panaro, nel primo pomeriggio si era allontanato con la sua automobile, senza lasciare informazioni utili per poter essere rintracciato. Con il sopraggiungere dell’imbrunire, poiché l’anziano non aveva ancora fatto rientro, la moglie, allarmata, ha pertanto contattato il 112. I carabinieri di Castelfranco Emilia hanno quindi attivato il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse e avviato attive ricerche sul territorio, anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dei volontari.

Nel contesto delle ricerche, un agricoltore ha segnalato la presenza di una macchina abbandonata in Via Provinciale Est, nel Comune di Nonantola; i carabinieri si sono pertanto precipitati sul luogo, trovando disteso a terra l’anziano, che presentava palesi difficoltà motorie, si mostrava in evidente stato confusionale e fortemente disidratato. Una volta trasportato dal 118 presso l’ospedale, all’uomo sono state prestate le cure necessarie.