L'ultimo abbraccio ad Alice Neri: oggi i funerali, tre anni dopo l'omicidio

È stato un momento di commozione profonda quello vissuto oggi nella chiesa parrocchiale di Ravarino, dove familiari, amici e la comunità locale hanno dato l'atteso ultimo saluto ad Alice Neri, la giovane mamma di 32 anni uccisa la notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 nelle campagne di Fossa di Concordia.



Il feretro, decorato con rose bianche e porpora, è stato accolto da un lungo applauso all’ingresso in chiesa. L’evento ha preso il via dopo che, nel corso della penultima udienza del processo, la presidente della Corte d’Assise Ester Russo aveva disposto il nulla osta alla restituzione della salma, conservata all’Istituto di Medicina Legale di Milano .



Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai familiari, anche la pubblica ministero Claudia Natalini, i sindaci di Concordia e Ravarino, il vicesindaco di Modena Francesca Maletti, i rappresentanti delle forze dell’ordine e avvocati collegati al caso . Il parroco Mattia Maciolek ha definito quella di Alice “una tragedia ingiusta” e ha invitato a mantenere viva la speranza, nonostante il dolore del lutto .



Nonostante il momento solenne, la vicenda giudiziaria non si è conclusa: il processo è ancora in corso e la sentenza è attesa per il 23 luglio, con la Procura che ha chiesto una condanna a 30 anni per l’unico imputato, il 31enne tunisino Mohamed Gaaloul .



Oggi, però, le vicende giudiziarie sono state lasciate fuori. Ravarino ha scelto di fermarsi, mostrare vicinanza ai familiari e onorare la memoria di Alice, una giovane donna che, dopo tre anni, ha finalmente ricevuto una degna sepoltura. In attesa della parola definitiva della Corte.