Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato
Attraverso il raggiro del finto incidente il diciassettenne si era recato a casa della signora, ottenendo da lei monili e bancomat. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato al fermo alla stazione di Napoli
La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso
Ieri, tutto il maltolto è stato restituito alla 80enne. Tra i preziosi recuperati anche la fede nuziale appartenuta al coniuge da poco defunto.
