Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

Truffa anziana per 10.000 euro: minorenne bloccato e denunciato

Attraverso il raggiro del finto incidente il diciassettenne si era recato a casa della signora, ottenendo da lei monili e bancomat. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato al fermo alla stazione di Napoli

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un ragazzo di 17 anni, residente a Napoli, per i reati di truffa ai danni di un’anziana signora di 80 anni e indebito utilizzo di carte di credito.I fatti risalgono al 4 settembre scorso. Nella mattinata la vittima era stata contattata sulla sua utenza telefonica da una persona che, spacciandosi per un carabiniere, le aveva comunicato che la figlia, coinvolta in un incidente stradale, era stata accompagnata in caserma e che per liberarla era necessario pagare una somma di danaro.Ad ingenerare nella donna la convinzione che quanto riferito fosse vero, nel corso della telefonata in sottofondo si sentivano urla e lamenti di una voce femminile.Poco dopo un ragazzo si era presentato a casa della signora, qualificandosi come carabiniere, per ritirare la somma di denaro richiesta. Non avendo soldi in contanti, il giovane si era impossessato di numerosi monili del valore complessivo di circa 10 mila euro e di due tessere bancomat, che dopo poco aveva utilizzato presso uno sportello atm per prelevare 1600 euro.La signora, una volta realizzato di essere stata raggirata e truffata, si era recata immediatamente in Questura per denunciare quanto accaduto.
La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
il Tribunale per i Minorenni di Bologna, si è subito attivata, individuando dapprima lo sportello bancomat, ubicato nei pressi della stazione ferroviaria, dove era stato effettuato il prelievo; grazie poi all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e alle informazioni acquisite dalla vittima, gli agenti hanno intuito che il giovane potesse essersi recato in stazione per allontanarsi da Modena e far così perdere le proprie tracce.Con la collaborazione della Polizia Ferroviaria di Modena, Bologna e Napoli, l’indagato è stato rintracciato presso la stazione ferroviaria del capoluogo campano. Nella sua disponibilità aveva ancora tutti i preziosi sottratti all’anziana signora e la somma di 1600 euro in contanti.
Ieri, tutto il maltolto è stato restituito alla 80enne. Tra i preziosi recuperati anche la fede nuziale appartenuta al coniuge da poco defunto.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Truffa a una anziana: 36enne arrestato in flagranza dai carabinieri

Truffa a una anziana: 36enne arrestato in flagranza dai carabinieri

False telefonate a nome del Policlinico: occhio alle truffe

False telefonate a nome del Policlinico: occhio alle truffe

Anziani e patente, ripensare le regole

Anziani e patente, ripensare le regole

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne