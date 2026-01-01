Campogalliano, 44enne picchia la compagna davanti al figlio minorenne: arrestato

I carabinieri di Campogalliano sono intervenuti a tutela di una donna e del figlio minorenne, vittime di violenza domestica.

Il 22 dicembre scorso, a seguito della querela presentata dalla vittima, i carabinieri hanno denunciato il convivente 44enne che, la sera precedente, l’avrebbe aggredita in casa, alla presenza del bambino. Nella circostanza, la donna ha riferito di subire, dal 2022, minacce, percosse e maltrattamenti, mai denunciati prima per timore di probabili ritorsioni.

Dopo due giorni, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico.

Il 30 dicembre, i carabinieri hanno denunciato di nuovo l’indagato dopo aver documentato che il giorno precedente, nonostante le prescrizioni, si fosse avvicinato all’abitazione della compagna.

Il Gip ha dunque inasprito la misura cautelare disponendo la sottoposizione agli arresti domiciliari.