Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cappella del cimitero di Bomporto, lavori di restauro per 432mila euro

Cappella del cimitero di Bomporto, lavori di restauro per 432mila euro

La cappella oggetto dell’intervento è un edificio del 1899, parte del complesso cimiteriale progettato alla fine del XIX secolo dall’ingegner Gallina

1 minuto di lettura

Lunedì 16 marzo, in mattinata, prenderanno avvio i lavori di restauro e risanamento conservativo della cappella centrale del cimitero comunale di Bomporto.

L’intervento, affidato alla cooperativa AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia, prevede lavori sia all’interno che all’esterno della cappella, con opere di restauro e risanamento conservativo, oltre a interventi di consolidamento sulla cupola e sui paramenti esterni. Durante l’intero periodo del cantiere, l’area interessata non sarà fruibile.

La durata prevista dei lavori è di 252 giorni, con conclusione entro il 2026. Il costo complessivo dell’intervento è di 432 mila euro, di cui circa 129 mila euro finanziati dalla Regione Emilia‑Romagna nell’ambito dei contributi per la ricostruzione post sisma.

La cappella oggetto dell’intervento è un edificio storico risalente al 1899, parte del complesso cimiteriale progettato alla fine del XIX secolo dall’ingegner Giuseppe Gallina. La struttura, a pianta centrale e con porticato perimetrale destinato ai loculi, rappresenta uno degli elementi architettonici più significativi del cimitero.

Per consentire l’allestimento del cantiere, i cittadini sono invitati a rimuovere entro domenica 15 marzo fiori, omaggi e oggetti personali collocati all’interno della cappella e sulle lapidi dei loculi. Qualora i proprietari non provvedessero, l’impresa esecutrice sarà autorizzata a rimuovere il materiale che ostacola le lavorazioni, senza poterne garantire il recupero. Un avviso informativo è già stato affisso all’ingresso del cimitero.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Bomporto: il fiuto del cane Hector non sbaglia, due sequestri di droga dalla PL

Bomporto: il fiuto del cane Hector non sbaglia, due sequestri di droga dalla PL

Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori

Bomporto, spray al peperoncino sul bus Seta: studenti delle Medie a casa coi genitori

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque

Pcaria: domenica a Campogalliano si 'disfa' il maiale in piazza

Pcaria: domenica a Campogalliano si 'disfa' il maiale in piazza

Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'

Furti a raffica a Bomporto, comandante polizia locale: 'Non lasciare in auto oggetti di valore'

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Articoli Recenti Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'

Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'

Carpi, lutto per la morte dell'ex assessore e anima Pd Mauro Dotti

Carpi, lutto per la morte dell'ex assessore e anima Pd Mauro Dotti

Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Castelfranco, fototrappole per chi lascia i sacchetti di rifiuti accanto ai cassonetti

Castelfranco, fototrappole per chi lascia i sacchetti di rifiuti accanto ai cassonetti