Cappella del cimitero di Bomporto, lavori di restauro per 432mila euro

Lunedì 16 marzo, in mattinata, prenderanno avvio i lavori di restauro e risanamento conservativo della cappella centrale del cimitero comunale di Bomporto.

L’intervento, affidato alla cooperativa AR/S Archeosistemi di Reggio Emilia, prevede lavori sia all’interno che all’esterno della cappella, con opere di restauro e risanamento conservativo, oltre a interventi di consolidamento sulla cupola e sui paramenti esterni. Durante l’intero periodo del cantiere, l’area interessata non sarà fruibile.

La durata prevista dei lavori è di 252 giorni, con conclusione entro il 2026. Il costo complessivo dell’intervento è di 432 mila euro, di cui circa 129 mila euro finanziati dalla Regione Emilia‑Romagna nell’ambito dei contributi per la ricostruzione post sisma.

La cappella oggetto dell’intervento è un edificio storico risalente al 1899, parte del complesso cimiteriale progettato alla fine del XIX secolo dall’ingegner Giuseppe Gallina. La struttura, a pianta centrale e con porticato perimetrale destinato ai loculi, rappresenta uno degli elementi architettonici più significativi del cimitero.

Per consentire l’allestimento del cantiere, i cittadini sono invitati a rimuovere entro domenica 15 marzo fiori, omaggi e oggetti personali collocati all’interno della cappella e sulle lapidi dei loculi. Qualora i proprietari non provvedessero, l’impresa esecutrice sarà autorizzata a rimuovere il materiale che ostacola le lavorazioni, senza poterne garantire il recupero. Un avviso informativo è già stato affisso all’ingresso del cimitero.