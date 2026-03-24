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Carpi, lo Sporting Club si allarga e aumenta soci e servizi

Carpi, lo Sporting Club si allarga e aumenta soci e servizi

Fondato nel 1967 sulla tangenziale nord prossimo al casello autostradale da un gruppo di appassionati del tennis

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L’aumento del capitale sociale della società Tennis Carpi proprietaria dell’area su cui sorge lo Sporting club di Carpi di circa 400mila euro con nuovi sessanta soci e un patrimonio sociale che ora è di 2,3 milioni di euro, è stato annunciato con evidente soddisfazione dai dirigenti il Club, il presidente della società avvocato Marcello Benetti e il consigliere delegato dello Sporting, gestore dell’impianto sportivo e ricreativo, Alberto Setti.

Il club si estende con i nuovi investimenti decisi, di oltre 5mila metri quadrati raggiungendo una superficie complessiva di 62mila metri quadrati, un aumento a 900 del numero dei soci e nuovi impianti sportivi, con tre piscine scoperte, un campo da calcio, sette campi da tennis e padel, beach volley, un percorso di jogging di tre chilometri, due ristoranti, area giochi, palazzina club house con bar, ristorante e sale gioco, una attrezzata palestra coperta, scuola di tennis, un vasto parco con piante secolari.  

Fondato nel 1967 sulla tangenziale nord prossimo al casello autostradale da un gruppo di appassionati del tennis capitanati dall’imprenditore ora scomparso Gianni Setti, il club ha visto aumentare di continuo prestigio e presenza sul territorio allargandosi progressivamente sia nella compagine societaria che impiantistica sportiva che lo pongono ora all’avanguardia e che ospita meeting societari, eventi culturali e tornei sportivi tra cui l’annuale affermato torneo di tennis open Setti-Valenti che richiama atleti di varie regioni italiane.

c.p.

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Giornalista pubblicista, è stato per dieci anni corrispondente da Modena del Giornale diretto da Indro Montanelli, per vent'anni corrispondente da Carpi del Resto del Carlino, per cinque anni addetto...   

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