La notte appena trascorsa ha portato un’ondata di gelo su tutta la provincia di Modena, con minime che in pianura hanno raggiunto valori compresi tra –5 °C e –3 °C, mentre nelle aree collinari e montane si sono toccati picchi di –8 °C. Le rilevazioni del mattino confermano temperature ancora negative in diversi centri abitati: Modena ha registrato –2 °C con una minima notturna di –6 °C, Carpi –3 °C con una minima di –5 °C, Mirandola –2 °C con una minima di –5 °C, Sassuolo –2 °C con una minima di –6 °C, Vignola –3 °C con una minima di –8 °C. In Appennino il gelo è stato ancora più intenso: Pavullo nel Frignano ha segnato questa mattina –5 °C con una minima di –8 °C, mentre Sestola ha toccato –3 °C con una minima di –8 °C.
La formazione di ghiaccio al suolo è diffusa, soprattutto sui tratti stradali poco esposti al sole, ponti, cavalcavia e zone rurali. La persistenza di temperature negative rende particolarmente insidiosi i percorsi collinari e appenninici, dove il rischio di ghiaccio vivo rimarrà elevato anche nelle ore centrali della giornata.
Il gelo intenso sta inoltre mettendo sotto pressione le infrastrutture idriche. Le tubature esterne, i contatori non protetti e gli impianti collocati in locali non riscaldati risultano particolarmente vulnerabili. I tecnici del servizio idrico raccomandano di isolare adeguatamente le tubazioni, proteggere i contatori e verificare eventuali anomalie al ripristino delle temperature, poiché ogni anno si registrano numerosi casi di rotture dovute al congelamento dell’acqua.
Secondo le previsioni, nelle zone di collina e montagna le temperature rimarranno sotto lo zero per l’intera giornata. Località come Pavullo e Sestola, già colpite da minime di –8 °C, continueranno a sperimentare condizioni di gelo per tutta la giornata.
Nella foto (webcam del Municipio di Pavullo nel Frignano) la situazione intorno alle ore 7
Dopo la neve il gelo, sotto zero anche di giorno
Dai - 9 di Sestola ai -4 di Modena e della pianura. Massima prudenza sulle strade
