Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dopo la neve il gelo, sotto zero anche di giorno

Dopo la neve il gelo, sotto zero anche di giorno

Dai - 9 di Sestola ai -4 di Modena e della pianura. Massima prudenza sulle strade

2 minuti di lettura

La notte appena trascorsa ha portato un’ondata di gelo su tutta la provincia di Modena, con minime che in pianura hanno raggiunto valori compresi tra –5 °C e –3 °C, mentre nelle aree collinari e montane si sono toccati picchi di –8 °C. Le rilevazioni del mattino confermano temperature ancora negative in diversi centri abitati: Modena ha registrato –2 °C con una minima notturna di –6 °C, Carpi –3 °C con una minima di –5 °C, Mirandola –2 °C con una minima di –5 °C, Sassuolo –2 °C con una minima di –6 °C, Vignola –3 °C con una minima di –8 °C. In Appennino il gelo è stato ancora più intenso: Pavullo nel Frignano ha segnato questa mattina –5 °C con una minima di –8 °C, mentre Sestola ha toccato –3 °C con una minima di –8 °C.
La formazione di ghiaccio al suolo è diffusa, soprattutto sui tratti stradali poco esposti al sole, ponti, cavalcavia e zone rurali. La persistenza di temperature negative rende particolarmente insidiosi i percorsi collinari e appenninici, dove il rischio di ghiaccio vivo rimarrà elevato anche nelle ore centrali della giornata.
Il gelo intenso sta inoltre mettendo sotto pressione le infrastrutture idriche. Le tubature esterne, i contatori non protetti e gli impianti collocati in locali non riscaldati risultano particolarmente vulnerabili. I tecnici del servizio idrico raccomandano di isolare adeguatamente le tubazioni, proteggere i contatori e verificare eventuali anomalie al ripristino delle temperature, poiché ogni anno si registrano numerosi casi di rotture dovute al congelamento dell’acqua.
Secondo le previsioni, nelle zone di collina e montagna le temperature rimarranno sotto lo zero per l’intera giornata. Località come Pavullo e Sestola, già colpite da minime di –8 °C, continueranno a sperimentare condizioni di gelo per tutta la giornata.

Nella foto (webcam del Municipio di Pavullo nel Frignano) la situazione intorno alle ore 7

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nevica in tutta la provincia, ma la festa limita i disagi

Nevica in tutta la provincia, ma la festa limita i disagi

Tutto l'appennino sotto la neve, precipitazioni fino al pomeriggio del 25

Tutto l'appennino sotto la neve, precipitazioni fino al pomeriggio del 25

Maltempo, domani allerta arancione in Emilia centrale

Maltempo, domani allerta arancione in Emilia centrale

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Epifania 2026: gli appuntamenti della Befana in provincia di Modena

Dilettanti, muore a 25 anni Enrico Bigi, difensore del Montombraro

Dilettanti, muore a 25 anni Enrico Bigi, difensore del Montombraro

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

Campogalliano, 44enne picchia la compagna davanti al figlio minorenne: arrestato

Campogalliano, 44enne picchia la compagna davanti al figlio minorenne: arrestato