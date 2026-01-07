Dopo la neve il gelo, sotto zero anche di giorno

La notte appena trascorsa ha portato un’ondata di gelo su tutta la provincia di Modena, con minime che in pianura hanno raggiunto valori compresi tra –5 °C e –3 °C, mentre nelle aree collinari e montane si sono toccati picchi di –8 °C. Le rilevazioni del mattino confermano temperature ancora negative in diversi centri abitati: Modena ha registrato –2 °C con una minima notturna di –6 °C, Carpi –3 °C con una minima di –5 °C, Mirandola –2 °C con una minima di –5 °C, Sassuolo –2 °C con una minima di –6 °C, Vignola –3 °C con una minima di –8 °C. In Appennino il gelo è stato ancora più intenso: Pavullo nel Frignano ha segnato questa mattina –5 °C con una minima di –8 °C, mentre Sestola ha toccato –3 °C con una minima di –8 °C.

La formazione di ghiaccio al suolo è diffusa, soprattutto sui tratti stradali poco esposti al sole, ponti, cavalcavia e zone rurali. La persistenza di temperature negative rende particolarmente insidiosi i percorsi collinari e appenninici, dove il rischio di ghiaccio vivo rimarrà elevato anche nelle ore centrali della giornata.

Il gelo intenso sta inoltre mettendo sotto pressione le infrastrutture idriche. Le tubature esterne, i contatori non protetti e gli impianti collocati in locali non riscaldati risultano particolarmente vulnerabili. I tecnici del servizio idrico raccomandano di isolare adeguatamente le tubazioni, proteggere i contatori e verificare eventuali anomalie al ripristino delle temperature, poiché ogni anno si registrano numerosi casi di rotture dovute al congelamento dell’acqua.

Secondo le previsioni, nelle zone di collina e montagna le temperature rimarranno sotto lo zero per l’intera giornata. Località come Pavullo e Sestola, già colpite da minime di –8 °C, continueranno a sperimentare condizioni di gelo per tutta la giornata.



Nella foto (webcam del Municipio di Pavullo nel Frignano) la situazione intorno alle ore 7

