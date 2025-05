Elezioni, San Prospero sceglie ancora Borghi col 52%. Il Pd sta a guardare

Sauro Borghi diventa sindaco di San Prospero per la terza volta. Il voto di oggi, dopo un periodo di commissariamento dovuto alla documentazione errata presentata alle elezioni dello scorso anno, ha incoronato Borghi con oltre il 50% dei consensi. A Borghi sono andate 1443 preferenze, pari al 52,32%. Nulla da fare per lo sfidante di centrodestra Bruno Fontana, fermo al 26,65%, e per l'ex assessore Eva Baraldi (21,03%), candidatasi sempre all'interno dell'area di centrosinistra. Il Pd aveva deciso di restare spettatore della competizione non appoggiando né Borghi né Baraldi e ora si ritrova fuori dal governo del Comune. Unico dato negativo per il neo confermato sindaco è stata l'affluenza bassa. Ha votato infatti solo il 58,67% degli aventi diritto, contro il 70% del 2019, un dato del resto coerente col quadro nazionale di questa mini tornata elettorale.'San Prospero ha scelto la continuità, ha scelto di guardare avanti, insieme - commento a caldo Borghi -. Questa vittoria è prima di tutto un atto di fiducia, una fiducia profonda nella dedizione, nella serietà e nell’esperienza dimostrate nel tempo. San Prospero ha riconosciuto il valore di un percorso avviato, fatto di ascolto, responsabilità e impegno costante.Siamo profondamente grati a tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno sostenuto. A chi ci è stato vicino lungo il cammino, a chi ha creduto nel nostro progetto, a chi ha scelto di rinnovare la fiducia nella nostra squadra. Questa fiducia ci onora ma soprattutto ci richiama, ancora una volta, a un compito importante: continuare a servire la nostra comunità con rispetto, trasparenza e passione. Ora inizia un nuovo capitolo, con umiltà e determinazione, continueremo a crescere, a migliorare, a costruire. Insieme. Per San Prospero. Per il bene di tutti'.'Si sono concluse con la vittoria della lista di centrosinistra San Prospero 2030, Sauro Borghi sindaco, le elezioni amministrative procrastinate di un anno a causa del commissariamento avvenuto per un vizio di forma nel 2019 - si legge in una nota Pd -. Anzitutto ci teniamo a ringraziare e complimentarci con il neo eletto sindaco Sauro Borghi e con tutta la sua squadra. Un ringraziamento sentito va anche a Eva Baraldi, e a tutte e tutti i candidati consiglieri della sua lista, di cui una rappresentanza saprà lealmente portare in Consiglio le istanze dei cittadini di San Prospero che l’hanno sostenuta. Il Partito Democratico continuerà a lavorare tenacemente con tutti i rappresentati eletti e le altre forze politiche di centrosinistra, nell’interesse della comunità.Conclusa questa fase sarà nostra responsabilità riprendere gli obiettivi prefissati, condivisi e strettamente legati ai nostri valori, scongiurando, ancora una volta, la vittoria delle destre'.