Finale Emilia, tradizionale sfida sui kart per gli imprenditori della Bassa

Ancora una giornata di festa a Finale Emilia per il gruppo di imprenditori della Bassa modenese 'Quattro amici al bar', coordinato dall'ex sindaco di Finale Emilia Raimondo Soragni. Per il quarto anno consecutivo il gruppo si è cimentato in una sfida sui go kart. Una giornata che si è poi conclusa col pranzo e i tradizionali tornei di briscola in memoria degli amici del gruppo che in questi anni sono scomparsi: Claudio Galletti, il dottor Paolo Valeri e Marco Bonazzi.

Una quarantina i partecipanti alla giornata al kartodromo, con il neo rieletto sindaco di San Prospero Sauro Borghi a fare gli onori di casa, mentre sulle piste si sono cimentati venti membri del gruppo. La gara si è svolta in due sessioni. La prima ha visto trionfare Raffaele Molinari davanti a Enrico Do e Andrea Verrini, nella seconda ha vinto Gabriele Sacchet davanti a Lorenzo Campagnoli e Matteo Do. Una mattinata di festa e un modo per celebrare col sorriso il 2 giugno.

Un eventi che ha visto la partecipazione di diversi sponsor, aziende i cui referenti si sono anche sfidati sui kart: Ermartech, Cls, Ferropol, Mivebo, Ram, Cercolor, Alberghini falegnameria, Autotrasporti Ziosi, Nova motor, Campagnoli costruzioni e Mauro Goldoni-Mediolanum.