Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'anziano, che abita da solo, è stato raggiunto e sta bene. Non rispondeva al telefono perché da due giorni non ha energia elettrica, per questo motivo non riusciva a caricare il cellulare. Inoltre era rimasto con pochissimo cibo per lui e per i suoi animali. L'uomo ha ringraziato i soccorritori che hanno avvertito il Sindaco il quale si è immediatamente adoperato per soddisfare le esigenze del sig. Giovanni