Locale di intrattenimento non a norma a Savignano, sicurezza a rischio: multa da 13mila euro

Nella serata del 18 aprile i carabinieri di Savignano sul Panaro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio presso alcuni locali di intrattenimento, con il supporto dei militari del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Modena.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente circa 40 persone, a seguito delle verifiche finalizzate alla sicurezza pubblica ed alla normativa sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

All’esito di un controllo ispettivo presso un locale della zona, adibito anche ad attività di intrattenimento, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà il titolare, ritenuto responsabile di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono state accertate l’omessa predisposizione della cassetta di primo soccorso e la mancata garanzia della piena fruibilità delle vie di fuga e delle uscite di emergenza, risultate ingombre da materiali vari. Le violazioni riscontrate hanno comportato ammende per un importo complessivo pari ad oltre 13.000 euro.