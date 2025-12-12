Marano, il questore chiude per 15 giorni un bar

Oggi la questura ha notificato al titolare di un bar del centro di Marano sul Panaro la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata complessiva di 15 giorni.

Il provvedimento trae origine da una serie di controlli e interventi svolti dai Carabinieri della Stazione di Marano che ha documentato una situazione di costante degrado e pericolosità sociale, riconducibile alla frequentazione del locale da parte di persone con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi e oggetti atti ad offendere ed ubriachezza molesta.

I controlli hanno inoltre permesso di rilevare episodi di violenza, danneggiamenti e turbative dell’ordine pubblico avvenuti nell’area antistante il bar, talvolta senza che la gestione dell’esercizio provvedesse ad allertare le Forze dell’Ordine.

Tra gli eventi recentemente documentati dai Carabinieri figura, in particolare, un’aggressione avvenuta davanti al locale ai danni di un cittadino, colpito da più persone allo scopo di costringerlo a ritirare una denuncia-querela. In un’altra circostanza, una giovane avventrice, in evidente stato di alterazione alcolica, ha riportato lesioni dopo aver sfondato accidentalmente una vetrata durante un tentativo di allontanamento.

L’attività ispettiva dei militari, integrata anche da un controllo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione Alimentare di Parma, ha inoltre fatto emergere varie violazioni in materia igienico-sanitaria e di autocontrollo alimentare, ulteriormente indicative della gestione non conforme dell’esercizio.

