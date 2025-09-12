Montecreto, operaio 59enne cade da un ponteggio e muore sul colpo

Un operaio di 59 anni, Tiziano Bonacorsi residente a Lama, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Montecreto, sull'Appennino Modenese.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando su un ponteggio montato in un cantiere all'interno del caseificio sociale Casello di Montecreto, lungo la Provinciale 31 tra Acquaria e Pian del Valle, quando - per cause in corso di accertamento - è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. E' intervenuto il 118, anche con l'elicottero, ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. I carabinieri di Sestola e Fanano e la medicina del lavoro stanno svolgendo i rilievi del caso.



