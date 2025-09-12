Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Montecreto, operaio 59enne cade da un ponteggio e muore sul colpo

Montecreto, operaio 59enne cade da un ponteggio e muore sul colpo

La vittima è Tiziano Bonacorsi residente a Lama. Stava lavorando su un ponteggio montato in un cantiere all'interno del caseificio sociale Casello di Montecreto

1 minuto di lettura
Un operaio di 59 anni, Tiziano Bonacorsi residente a Lama, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Montecreto, sull'Appennino Modenese.
Secondo la prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando su un ponteggio montato in un cantiere all'interno del caseificio sociale Casello di Montecreto, lungo la Provinciale 31 tra Acquaria e Pian del Valle, quando - per cause in corso di accertamento - è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. E' intervenuto il 118, anche con l'elicottero, ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. I carabinieri di Sestola e Fanano e la medicina del lavoro stanno svolgendo i rilievi del caso.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Articoli Recenti Lavori ai ponti Fosso Grosso e Rio Mocogno: senso unico alternato a Lama

Lavori ai ponti Fosso Grosso e Rio Mocogno: senso unico alternato a Lama

Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria

Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria

Gestione Caffè del Teatro di Carpi, nuovo bando: il Comune dimezza il canone

Gestione Caffè del Teatro di Carpi, nuovo bando: il Comune dimezza il canone

Radioattiva Nonantola, ecco la nuova stagione di programmazione

Radioattiva Nonantola, ecco la nuova stagione di programmazione