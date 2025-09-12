Montecreto, operaio 59enne cade da un ponteggio e muore sul colpo
La vittima è Tiziano Bonacorsi residente a Lama. Stava lavorando su un ponteggio montato in un cantiere all'interno del caseificio sociale Casello di Montecreto
Secondo la prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando su un ponteggio montato in un cantiere all'interno del caseificio sociale Casello di Montecreto, lungo la Provinciale 31 tra Acquaria e Pian del Valle, quando - per cause in corso di accertamento - è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. E' intervenuto il 118, anche con l'elicottero, ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. I carabinieri di Sestola e Fanano e la medicina del lavoro stanno svolgendo i rilievi del caso.
