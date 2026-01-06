Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nevica in tutta la provincia, ma la festa limita i disagi

Nevica in tutta la provincia, ma la festa limita i disagi

Poco traffico sulle strade e scarsi disagi. La neve varia dai 15 centimetri dell'alto Frignano ai pochi della pianura, Bassa compresa. Strade imbiancate dalla collina

Sono caduti circa 15 centimetri di neve nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio in appennino, e dalla mattina la neve ha iniziato ad imbiancare anche la pianura e ad intensificarsi in montagna. Da Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, scendendo fino a Palagano nel lato ovest e nell’alto Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e Montecreto, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade. Stesse condizioni, conseguenza di una nevicata che sta attraversando la provincia da sud a nord, anche lato appennino est, nella zona di Montese e Zocca. Disagi limitati dalla giornata di festa e dallo scarso traffico.
Accumuli più modesti fino a Vignola, mentre sul resto del territorio provinciale la neve non supera, al momento, i tre/quattro centimetri.
I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per il monitoraggio della rete viaria, che in questi giorni è stata anche oggetto di salatura nelle zone maggiormente esposte al rischio di gelate notturne.
Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.
I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici. A Modena, dove non si registrano accumuli sulla strade, il Comune ha predisposto la salatura dei cavalcavia anche nella serata di oggi.

 

Nella foto (Provincia di Modena), la situazione questa mattina a San Michele dei Mucchietti, frazione di Sassuolo

