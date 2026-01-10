Il liceo di Palagano 'curva' sullo sport

Da martedì 13 gennaio, data ufficiale di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27, gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di I grado potranno iscriversi al nuovo percorso didattico.
Il Liceo delle Scienze Umane combina la formazione socio-economica (diritto, economia, sociologia) con un potenziamento delle Scienze Motorie e delle discipline sportive, arricchendo l'orario curricolare e integrando attività pratiche per preparare a università scientifiche, mediche, economiche, umanistiche e a professioni legate allo sport (atleta, preparatore atletico, manager sportivo, fisioterapista, giornalista sportivo).
'Mantenere una scuola superiore in montagna non è scontato – ha affermato l'Assessore alla scuola del Comune di Palagano Laura Facchini - ma crediamo profondamente nel valore dell’istruzione per una comunità distante dai centri urbani. La nuova curvatura sportiva è una scelta innovativa, coerente con la storia del nostro territorio e con il ruolo educativo dello sport, capace di creare appartenenza e nuove opportunità professionali legate anche all’escursionismo e alle attività outdoor'
.
La dirigente: “Una scuola moderna, con spazi e laboratori d’eccellenza”La dirigente
Ha ricordato come l’indirizzo economico-sociale già offra una formazione completa, arricchita da discipline come diritto ed economia politica, raramente presenti nei licei. La nuova curvatura sportiva non sostituirà l’indirizzo esistente, ma si affiancherà ad esso. Introdurremo una nuova materia, Discipline sportive, che permetterà di approfondire teoria e pratica di diverse attività, valorizzando anche la tradizione degli sport invernali tipica della nostra montagna. Inoltre, alcune discipline già presenti avranno un focus specifico sul mondo dello sport: economia dello sport, diritto dello sport, psicologia dello sport. Un percorso che non toglie nulla alla preparazione liceale, ma aggiunge competenze utili per future scelte universitarie e professionali».
Docenti e progettualità: “Un’opportunità per tutta la montagna”La professoressa Giulia Madrigali, referente della sede, ha ricordato come il liceo di Palagano, pur essendo una sede distaccata, partecipi pienamente alle attività della sede centrale: progetti di cittadinanza e legalità, Erasmus Plus, percorsi di educazione alla salute e valorizzazione delle eccellenze.
'La curvatura sportiva – ha spiegato – rappresenta un’opportunità per sviluppare nuove competenze e nuove professioni legate al territorio.
'Ora il nostro compito – ha detto – è dare contenuto a questo progetto costruito con grande impegno dal dirigente e dall’amministrazione. Lavoreremo per offrire ai ragazzi esperienze concrete, collaborazioni con esperti e attività che valorizzino davvero il potenziale del territorio'.