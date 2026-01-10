Il liceo di Palagano 'curva' sullo sport

La dirigente: “Una scuola moderna, con spazi e laboratori d’eccellenza”

A Palagano nasce il Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale e curvatura sportiva, che dal prossimo anno scolastico affiancherà, nella sede del Liceo Marco Biagi di Palagano, sede associata del Liceo “Formiggini” di Sassuolo, la già esistente opzione economico-sociale.Da martedì 13 gennaio, data ufficiale di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27, gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di I grado potranno iscriversi al nuovo percorso didattico.Il Liceo delle Scienze Umane combina la formazione socio-economica (diritto, economia, sociologia) con un potenziamento delle Scienze Motorie e delle discipline sportive, arricchendo l'orario curricolare e integrando attività pratiche per preparare a università scientifiche, mediche, economiche, umanistiche e a professioni legate allo sport (atleta, preparatore atletico, manager sportivo, fisioterapista, giornalista sportivo).'Mantenere una scuola superiore in montagna non è scontato – ha affermato l'Assessore alla scuola del Comune di Palagano Laura Facchini - ma crediamo profondamente nel valore dell’istruzione per una comunità distante dai centri urbani. La nuova curvatura sportiva è una scelta innovativa, coerente con la storia del nostro territorio e con il ruolo educativo dello sport, capace di creare appartenenza e nuove opportunità professionali legate anche all’escursionismo e alle attività outdoor'La dirigentescolastica, Stefania Giovannetti, al suo primo anno alla guida dell’istituto, ha evidenziato la qualità della sede di Palagano, definita 'una scuola al passo coi tempi, con spazi ampi, laboratori moderni e un corpo docente altamente professionale'.Ha ricordato come l’indirizzo economico-sociale già offra una formazione completa, arricchita da discipline come diritto ed economia politica, raramente presenti nei licei. La nuova curvatura sportiva non sostituirà l’indirizzo esistente, ma si affiancherà ad esso. Introdurremo una nuova materia, Discipline sportive, che permetterà di approfondire teoria e pratica di diverse attività, valorizzando anche la tradizione degli sport invernali tipica della nostra montagna. Inoltre, alcune discipline già presenti avranno un focus specifico sul mondo dello sport: economia dello sport, diritto dello sport, psicologia dello sport. Un percorso che non toglie nulla alla preparazione liceale, ma aggiunge competenze utili per future scelte universitarie e professionali».Docenti e progettualità: “Un’opportunità per tutta la montagna”La professoressaha ricordato come il liceo di Palagano, pur essendo una sede distaccata, partecipi pienamente alle attività della sede centrale: progetti di cittadinanza e legalità, Erasmus Plus, percorsi di educazione alla salute e valorizzazione delle eccellenze.'La curvatura sportiva – ha spiegato – rappresenta un’opportunità per sviluppare nuove competenze e nuove professioni legate al territorio.La nostra scuola segue gli studenti dall’accoglienza fino ai percorsi di eccellenza, e questo ampliamento ci permette di offrire una proposta ancora più moderna e vicina alle esigenze della montagna'.A chiudere gli interventi è stato il professor Roberto Carbone, docente di scienze motorie, che insieme ai colleghi sarà in prima linea nell’attuazione del nuovo percorso.'Ora il nostro compito – ha detto – è dare contenuto a questo progetto costruito con grande impegno dal dirigente e dall’amministrazione. Lavoreremo per offrire ai ragazzi esperienze concrete, collaborazioni con esperti e attività che valorizzino davvero il potenziale del territorio'.