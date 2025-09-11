Radioattiva Nonantola, ecco la nuova stagione di programmazione

Sabato 13 settembre, dalla Torre dei Modenesi di Nonantola, sede della storica emittente, Radioattiva presenterà la nuova stagione di programmazione 2025/2026 attraverso una diretta pomeridiana che avrà inizio alle 14.00 e terminerà alle 18.00. Radioattiva Nonantola trasmette dal 1978, dapprima in FM, e poi dal 2010 in streaming. La storica radio di Nonantola, presenterà il nuovo palinsesto direttamente dalla voce degli speaker presenti in studio, che si alterneranno al microfono per illustrare format, palinsesto, eventi, e programmi per la stagione, che si preannuncia ricca di ospiti, novità, e tanta, tanta musica. Una lunga maratona, figlia dei grandi happening radiofonici degli anni 70, da cui Radioattiva discende, e che ha attraversato a testa alta per riproporsi in modo sempre rinnovato fino ai nostri giorni.Il palinsesto della radio per la nuova stagione sarà composto da un mix di programmi davvero variegato, capace di dare spazio tanto alle leggende del rock, raccontandone anche le biografie, quanto a quelle della classica, a musiche ricercate, alternativa, gruppi ed etichette indipendenti, funk, blues, e fino alle ultime novità di classifica. Non mancheranno anche divertenti e interessanti interviste a gruppi musicali, scrittori, poeti, che racconteranno di sé e delle loro nuove uscite discografiche e letterarie.Nel ricco palinsesto, composto da format con cadenza quotidiana e settimanale, tutti in diretta, spazio anche a rubriche di aggiornamento sulle novità di cinema, teatro, jazz e sport; format dedicati a giovani band emergenti, ai classici dell’epoca d’oro, approfondimenti a tema, notiziari, e perché no, oroscopo e balli di gruppo; format all’insegna del divertimento, del trastullo radiofonico e anche ai radio ricordi, il tutto guidato e condotto da un gruppo di persone col pallino di fare radio per puro spirito di divertimento e di intrattenimento; un palinsesto ricco, che ricorda da vicino le grandi emittenti in FM, da cui nasce Radioattiva, e che non ha nulla da invidiare ai grandi colossi radiofonici; anzi li supera certamente, per trasmettere sempre contenuti di alto livello.Radioattivanonantola si ascolta in streaming al sito www.radioattivanonantola.it o tramite le app dedicate, scaricabili gratuitamente da tutti gli app-store per i sistemi IOS e ANDROID; una web radio moderna, editata dalla libera “Associazione Komitato Radioattivanonantola”. Radioattiva trasmette tutti i giorni e il suo palinsesto, a partire da lunedì 15 settembre, si aprirà tutte le mattine alle ore 8.25 per chiudersi alle ore 1.30 del giorno dopo, tutti i giorni dal lunedì a domenica; 17 ore al giorno di programmazione ricca, completa, affascinante, e soprattutto attiva.