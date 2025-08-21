San Luigi; drag queen dopo la messa, scoppia la bufera, e la diocesi rimedia col gnocco fritto

Così come fece scalpore e alimentò una colorata (in quel caso di rosso) polemica estiva a Mirandola, quando durante una festa paesana venne installato uno stand e una iniziativa di intrattenimento a sfondo erotico, così rischiava di accadere a Rovereto Sulla Secchia, in occasione della sagra di San Luigi, in programma dal prossimo 28 agosto.

Il programma della sagra dedicata al Patrono della gioventù casta, pubblicato anche sul sito delle Diocesi di Carpi, comprendeva uno spettacolo di Drag Queen proprio nel giorno e nelle ore immediatamente successive alla celebrazione liturgica principale. Figuriamoci. Il caso doveva scoppiare. Tutto è iniziato con una segnalazione pubblicata su un blog locale, messa in latino, Quell'abbinamento tra festa religiosa e festa arcobaleno è inaccettabile. La diocesi di Carpi, presumibilmente ignara ignara del potenziale effetto collaterale di glitter e tacchi a spillo sul raccoglimento spirituale post-eucaristico, non aveva forse vagliato bene il programma pubblicato.. Ma quando la notizia ha iniziato a circolare è scoppiata la bufera.



Nel giro di poche ore, la diocesi ha preso una decisione drastica: via le drag queen, dentro il gnocco fritto. Dal fondotinta allo strutto. Passo azzardato ma necessario. I fedeli si sono divisi: c’è chi ha applaudito il ritorno alla sobrietà liturgica, e chi ha lamentato la perdita di un’occasione per promuovere inclusività e dialogo.



La sagra di San Luigi si terrà regolarmente, con processione, benedizione degli animali, e gnocco fritto a volontà. Chissà se le drag queen, avranno il tempo per trovare un altro posto, in cui esibirsi.



