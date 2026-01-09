Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale

Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale
Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale
Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale

Gravi un 30enne, portato all’ospedale Maggiore e un 27enne, portato a Baggiovara. Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità

1 minuto di lettura
Grave incidente questa mattina poco dopo le 8.30 a San Possidonio. I Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti in via Giacomo Matteotti 336 dove un’autovettura era uscita autonomamente dalla sede stradale terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto il personale sanitario del 118, con diverse ambulanze ed elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale dei feriti. Gravi un 30enne, portato all’ospedale Maggiore e un 27enne, portato a Baggiovara. Ferito anche un terzo giovane, trasportato al Pronto Soccorso di Mirandola.
Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Perquisizioni nei campi nomadi e in appartamenti a Modena: bloccate tre donne responsabili del furto in una profumeria di Mirandola

Perquisizioni nei campi nomadi e in appartamenti a Modena: bloccate tre donne responsabili del furto in una profumeria di Mirandola

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio

San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio

'Mirandola, mancata riapertura scuola d'infanzia? Scelta responsabile per concludere integralmente i lavori'

'Mirandola, mancata riapertura scuola d'infanzia? Scelta responsabile per concludere integralmente i lavori'