Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale
Gravi un 30enne, portato all’ospedale Maggiore e un 27enne, portato a Baggiovara. Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità
