Schianto a San Possidonio: auto distrutta, feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale

Grave incidente questa mattina poco dopo le 8.30 a San Possidonio. I Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti in via Giacomo Matteotti 336 dove un’autovettura era uscita autonomamente dalla sede stradale terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto il personale sanitario del 118, con diverse ambulanze ed elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale dei feriti. Gravi un 30enne, portato all’ospedale Maggiore e un 27enne, portato a Baggiovara. Ferito anche un terzo giovane, trasportato al Pronto Soccorso di Mirandola.

Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.



