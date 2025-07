Sorgeaqua: 14 milioni di euro per modernizzare la rete idrica e la depurazione

Sorgeaqua srl, società a totale controllo pubblico che gestisce in house providing il servizio idrico integrato in 5 Comuni delle province di Modena (Finale Emilia, Nonantola e Ravarino) e Bologna (Crevalcore, Sant’Agata Bolognese), annuncia investimenti per un totale di 14 milioni di euro, in gran parte finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il piano di investimenti comprende tre interventi strategici entro il 2026:-Ammodernamento tecnologico dei depuratori: già concluso, ha interessato cinque impianti nei comuni di Finale Emilia, Nonantola, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese, con un investimento di 1,5 milioni di euro. Grazie a nuove tecnologie, i consumi energetici sono stati ridotti del 33% e la produzione di fanghi del 20%. Inoltre, alcuni impianti sono stati predisposti per il riutilizzo delle acque trattate.-Ottimizzazione del sistema fognario-depurativo: attualmente in corso tra Ravarino e Nonantola, prevede la dismissione di tre vecchi impianti e il potenziamento del depuratore centrale di Rami-Stuffione, che passerà da 3.000 a 8.000 abitanti equivalenti. Verranno inoltre realizzati 4,6 km di nuove reti fognarie. L’investimento è di 3,5 milioni di euro e i lavori termineranno entro fine 2025.-Digitalizzazione della rete idrica: con un investimento di quasi 9 milioni di euro, di cui oltre 6 milioni coperti dal PNRR, Sorgeaqua sta trasformando l’intera rete di distribuzione, su tutto il territorio gestito, con la creazione di sottoreti intelligenti, nuovi contatori smart e sistemi di monitoraggio avanzati.L’obiettivo è ridurre le perdite d’acqua, garantire letture più precise e interventi più rapidi in caso di guasti o anomalie. I nuovi contatori smart, attualmente in fase di sostituzione, permettono di individuare più rapidamente eventuali perdite o anomalie negli impianti privati, di effettuare letture con maggiore frequenza e precisione, e di garantire fatturazioni basate su consumi reali. I lavori termineranno entro il marzo 2026.'Questi investimenti rappresentano un passo decisivo verso un sistema idrico più moderno, sostenibile ed efficiente – dichiara Novello Lodi, Amministratore Unico di Sorgeaqua – e testimoniano il nostro impegno nel tradurre le risorse del PNRR in risultati concreti per i cittadini, l’ambiente e il sistema produttivo'.