Strage di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero: domani Palagano ricorda l'orrore nazifascista

A Monchio di Palagano domani, mercoledì 18 marzo, si terrà la commemorazione per l’82esimo anniversario della strage di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero, con la cerimonia civile e religiosa a ricordo delle 136 vittime dell’eccidio nazifascista del 18 marzo 1944.

Dopo il corteo partito davanti alla scuola elementare fino alla Piazza dei Caduti a Monchio sarà deposta una corona a ricordo delle vittime con gli interventi delle autorità, mentre alle 11,00 gli alunni delle scuole primarie di Monchio e Palagano hanno presenteranno i loro progetti sulla memoria.

La strage di Monchio, Susano e Costrignano fu una rappresaglia compiuta dalle truppe naziste in Italia il 18 marzo 1944, contro la costituzione delle prime brigate partigiane sull'appennino modenese, con l’uccisione di 71 persone a Monchio, 34 a Costrignano e 24 a Susano oltre a 7 civili (di cui uno di Savoniero) per un totale di 136 morti.

La Provincia di Modena realizzò poi il 'Parco della Resistenza del monte di Santa Giulia' a Monchio di Palagano, come punto di riferimento storico della strage e negli anni divenuto luogo di valore ambientale e di diversificazione della flora. Il parco, che si estende per circa ventisette ettari totalmente ricoperto di boschi prevalentemente con castagni, querce e carpini alternati a prati e pascoli, ha un alto valore didattico rivolto ai cittadini e alle scuole.

Oltre alla cerimonia di mercoledì 18 marzo, è in programma la via Crucis della strage, venerdì 20 marzo a Susano e, domenica 22 marzo, la commemorazione delle vittime a Costrignano con la Messa alle 10 e successivamente l’intervento del procuratore generale militare Marco De Paolis, a cui seguirà la deposizione della corona al monumento delle vittime.