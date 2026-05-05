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Zocca, cane precipita nella vasca del depuratore: salvato dai vigili del fuoco

Zocca, cane precipita nella vasca del depuratore: salvato dai vigili del fuoco

L'animale, visibilmente provato e leggermente ferito, è stato riportato in superficie e immediatamente consegnato al proprietario, presente sul posto

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Intervento di soccorso tecnico urgente nella serata di oggi a Zocca.

Alle 20:45 i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vignola sono intervenuti per il salvataggio di un animale in difficoltà in via Bondigli. Un cane di grossa taglia, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto all'interno di una vasca di laminazione del depuratore gestita dal gruppo Hera.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere e a liberare il cane.

L'animale, visibilmente provato e leggermente ferito, è stato riportato in superficie e immediatamente consegnato al proprietario, presente sul posto durante tutte le fasi del recupero. Ad attendere l'animale era presente anche il veterinario dell'Ausl, incaricato di verificare lo stato di salute.

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