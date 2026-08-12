Catastrofe in Colombia: il bilancio del sisma sale a oltre 250 morti, migliaia i dispersi

Ore drammatiche in Colombia dopo il violentissimo terremoto di magnitudo 7.4 che ha squassato il quadrante occidentale del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla Protezione Civile e dalle autorità municipali, il numero delle vittime accertate è salito a 254 morti, mentre i feriti assistiti dalle strutture sanitarie sono più di 2.590.Il Presidente della Repubblica, Abelardo de la Espriella, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e di calamità pubblica per facilitare l'invio immediato di fondi e dell'esercito nelle aree più colpite.

La forte scossa si è verificata alle ore 7:34 locali con epicentro individuato nei pressi della municipalità di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó. Nonostante l'ipocentro sia stato localizzato a una profondità di circa 107 chilometri – fattore che solitamente attenua l'impatto in superficie –, l'intensità e la durata del tremore (protrattosi per quasi quattro minuti) hanno causato crolli strutturali devastanti in un raggio di centinaia di chilometri.

Il terremoto ha ferito al cuore l'asse produttivo del caffè e le grandi metropoli dell'ovest colombiano

Pereira: è attualmente la città che registra il tributo di vite più pesante, con ben 101 vittime accertate a causa del cedimento improvviso di palazzine residenziali

Cali: nella terza città del Paese si contano almeno 95 morti.Le immagini giunte sul posto mostrano interi blocchi abitativi rasi al suolo e il parziale crollo dell'Ospedale Universitario, dove si teme la presenza di bambini intrappolati nelle sezioni neonatale e pediatrica. Il sindaco Alejandro Éder ha proclamato lo stato di massima allerta.

Manizales e Quibdó: si registrano gravissimi danni strutturali. A Manizales è crollata la storica torre della cattedrale cittadina.

Chocó: l'area rurale più vicina all'epicentro è attualmente isolata, priva di energia elettrica e di comunicazioni stabili, ostacolando l'arrivo dei primi aiuti alle comunità indigene.

I database civili e della gestione del rischio stimano oltre 2.700 dispersi. I soccorritori della Croce Rossa, i vigili del fuoco e migliaia di volontari stanno lavorando a turni continui giorno e notte, chiedendo periodicamente il silenzio assoluto tra le macerie per captare flebili grida o segnali di vita.Non mancano storie di speranza in mezzo alla tragedia: a distanza di oltre 30 ore dall'evento, una donna è stata estratta viva e cosciente dai detriti di un palazzo collassato, e i residenti sono riusciti a trarre in salvo una neonata localizzata grazie ai suoi pianti.

Per ragioni di sicurezza, il governo ha sospeso l'operatività di sette aeroporti regionali e imposto il coprifuoco in diverse municipalità per prevenire sciacallaggi.Grandi blocchi della comunità internazionale, inclusi gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Messico e la Francia, hanno già attivato canali di emergenza per l'invio di team specialistici di ricerca e assistenza medica.