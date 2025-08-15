L'ncontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, si terrà oggi alle 11:00 ora locale (le 21:00 in Italia): lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato stampa, come riporta la Reuters sul suo sito.
ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump è interessato ad ottenere “una pace rapida” in Ucraina. Lo ha detto lo stesso Trump in un’intervista radiofonica a Fox News Radio, commentando il vertice di oggi con Vladimir Putin in Alaska. Il capo della Casa Bianca ha detto di nutrire dei dubbi sulla possibilità di raggiungere un cessate il fuoco immediato in Ucraina, aggiungendo che però “prima o poi lo otterremo”. “Sono più interessato ad un accordo di pace immediato“, ha precisato.
Le probabilità di 'insuccesso' del vertice di domani in Alaska, ha poi osservato, sono “al 25%”. Trump ha infine detto di voler chiamare, dopo questo vertice, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una riunione trilaterale da tenersi in “tre sedi possibili”, compresa l’Alaska. Un incontro a tre è stato definito da Trump “necessario” per arrivare ad un vero accordo. “Se l’incontro (con Putin) sarà negativo, non chiamerò nessuno”, ha poi chiosato rispondendo alla domanda del giornalista che chiedeva se dopo il vertice con Putin intendesse chiamare Zelensky e i leader europei per riferire i risultati. Trump ha infine detto di ritenere che Putin voglia adesso trovare un accordo sull’Ucraina. 'E lo scopriremo molto presto“, ha concluso.
Crisi Ucraina: Trump e Putin si incontreranno alle ore 21
Il Presidente USA: 'Le probabilità di 'insuccesso' del vertice in Alaska sono al 25%. Se andrà male non chiamerò nessuno'.
L'ncontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, si terrà oggi alle 11:00 ora locale (le 21:00 in Italia): lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato stampa, come riporta la Reuters sul suo sito.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa
Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia
Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata
Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo MeloniArticoli Recenti
Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti
Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin
Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti
E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco