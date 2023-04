La Finlandia è nella Nato. Peskov: 'Situazione si aggrava'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I protocolli di accesso finlandesi, così come i documenti di ratifica degli altri trenta Stati che fanno parte dell’Alleanza, sono stati consegnati agli Stati Uniti, depositari del Trattato di Washington. 'Ebbene, con il ricevimento dei protocolli di adesione, possiamo ora dichiarare che la Finlandia è il 31esimo membro del Trattato Nord Atlantico', ha dichiarato Blinken nel corso della cerimonia.Per il presidente finlandese, Sauli Niinisto, la Finlandia non vuole 'che altri dicano cosa dobbiamo o possiamo fare'.L’adesione della Finlandia alla Nato è 'una buona notizia e un guadagno per la sicurezza transatlantica - ha affermato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su twitter - Con la Finlandia, cresce la nostra alleanza difensiva con un forte amico'. L’adesione della Svezia alla Nato, sottolinea infine Scholz, ha 'il pieno sostegno' della Germania.Mosca dal canto suo considera l’adesione della Finlandia alla Nato una violazione della sua sicurezza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. 'Il Cremlino ritiene che questo sia un altro aggravamento della situazione. L’espansione della Nato è una violazione della nostra sicurezza e degli interessi nazionali della Russia', ha affermato Peskov, aggiungendo che questo passo costringe la Russia a prendere contromisure per garantire la propria sicurezza. 'La situazione con la Finlandia, ovviamente, è radicalmente diversa da quella con l’Ucraina, perché, in primo luogo, la Finlandia non ha mai avuto retorica anti-russa e non abbiamo avuto dispute con la Finlandia. Con l’Ucraina, la situazione è opposta e potenzialmente molto più pericolosa'.